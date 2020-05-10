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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T16:56
https://ria.ru/20200510/1571251052.html
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 2519
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901694_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_a4a3038b0f3c0cced3fda7bb3549f9a9.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 2519

16:56 10.05.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
БАКУ, 10 мая - РИА Новости. Число больных коронавирусом в Азербайджане достигло 2519, за сутки инфицированы 97 человек, число жертв вируса составляет 32 человека, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
"Девяносто семь новых случая заражения. Выздоровели 1650 человек",- сообщил штаб.
Как сообщает оперативный штаб, всего в стране проведено 193 411 тестов, выявлено 2519 фактов заболевания коронавирусной инфекцией. Умерло 32 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАзербайджанВ мире
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