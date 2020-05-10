Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 2519

БАКУ, 10 мая - РИА Новости. Число больных коронавирусом в Азербайджане достигло 2519, за сутки инфицированы 97 человек, число жертв вируса составляет 32 человека, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
"Девяносто семь новых случая заражения. Выздоровели 1650 человек",- сообщил штаб.
Как сообщает оперативный штаб, всего в стране проведено 193 411 тестов, выявлено 2519 фактов заболевания коронавирусной инфекцией. Умерло 32 человека.
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