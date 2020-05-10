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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T21:10
https://ria.ru/20200510/1571250917.html
Власти Уханя раскрыли подробности новых случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570016355_0:0:3070:1727_1036x0_80_0_0_c427fbe9664033376806544c71fe7a52.jpg
РИА Новости

Власти Уханя раскрыли подробности новых случаев COVID-19

16:55 10.05.2020 (обновлено: 21:10 10.05.2020)
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© AFP 2020 / StringerТестирование образцов, взятых у людей с подозрением на коронавирус, в лаборатории в Чанчжоу
Тестирование образцов, взятых у людей с подозрением на коронавирус, в лаборатории в Чанчжоу
© AFP 2020 / Stringer
ПЕКИН, 10 мая – РИА Новости. Новым заболевшим коронавирусной инфекцией в городе Ухань, который стал очагом COVID-19, оказался 89-летний пожилой мужчина, кроме того, за сутки в городе также выявили 16 бессимптомных инфицированных, следует из сообщения комитета по вопросам здравоохранения Уханя.
В Ухане после 4 апреля не сообщалось о новых случаях заражения, 18 апреля Ухань был признан районом с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы города был выписан последний пациент с коронавирусной инфекцией.
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Коронавирус: будут ли рецидивы и сумеет ли планета их преодолеть?В медицинских кругах, да и в целом в обществе активно обсуждаются перспективы борьбы с COVID-19. Люди гадают, накроет ли мир вторая волна пандемии. Однако и первая еще никуда не делась.
Однако ранее в воскресенье Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что в Ухане за последние сутки был выявлен новый случай заражения, а также 16 бессимптомных ифицированных.
По данным городского комитета здравоохранения Уханя, заболевшим оказался 89-летний пожилой мужчина, который страдает гипертонией, а также поликистозом. Сообщается, что после 25 января он не покидал жилого комплекса, в котором проживает. 17 марта у него повысилась температура, появился озноб, в течение 10 дней мужчина принимал лекарства дома, после чего симптомы исчезли, за медицинской помощью не обращался, 15 апреля у больного пропал аппетит, 6 мая в сопровождении сотрудников домоуправления мужчину доставили в больницу, где ему сделали тест на нуклеиновую кислоту, 7 мая пришли результаты теста, которые оказались положительным, 9 мая повторный тест также оказался положительным, врачи поставили диагноз коронавирусная инфекция.
Тест на нуклеиновую кислоту жены больного оказался положительным, а дочери - отрицательным, у обеих нет симптомов. Жена была квалицирована асимптомным инфицированным.
Женщина на велосипеде в Ухане, провинция Хубэй
Вчера, 06:54Распространение нового коронавируса
В Ухане впервые за долгое время выявили новый случай заболевания COVID-19
В жилом комплексе, где проживал больной, ранее было зарегистрировано 20 подтвержденных случаев заражения COVID-19, по мнению экспертов, источником заражения, вероятнее всего, были предыдущие заболевшие.
После того как у мужчины подтвердился диагноз, эксперты провели эпидемиологическое расследование, в ходе которого в жилом комплексе выявили еще пятерых бессимптомных инфицированных.
Всего за минувшие сутки в девяти различных районах города выявили 16 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции.
Китайские власти не включают в общую статистику бессимптомных носителей, у которых тесты на нуклеиновую вирусную кислоту положительные, но нет симптомов, и переквалифицируют их в подтвержденные только тогда, когда у них проявляются симптомы.
В настоящее время по всей провинции Хубэй под наблюдением врачей остаются 616 бессимптомных носителей вируса.
За все время эпидемии в провинции Хубэй было выявлено 68 129 случаев заражения (50 334 - Ухане), 63 616 выздоровели (46 464), 4 512 скончались (3 869 - в Ухане).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здания в Женеве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыХубэйКитайУханьВ мире
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