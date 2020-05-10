Похищенная полтора года назад в Кении итальянка вернулась на родину

РИМ, 10 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Итальянка Сильвия Романо, которую в ноябре 2018 года похитили в Кении, вернулась на родину через римский аэропорт "Чампино", свидетельствует видеотрансляция МИД страны.
Романо в Кении занималась помощью детям по линии гуманитарной организации Africa Milele. 23-летнюю девушку похитили вооруженные люди в удаленном кенийском округе Килифи. По данным СМИ, напавшие говорили на сомалийском языке.
В январе этого года Романо появилась на видео и объявила, что чувствует себя хорошо, после чего итальянская разведка стала вести переговоры об ее освобождении с экстремистской сомалийской группировкой "Аш-Шабаб". Выкуп заложницы произошел в пятницу неподалёку от столицы Сомали Могадишо. По информации итальянских СМИ, переговоры с экстремистами велись при поддержке сомалийских и турецких спецслужб.
В воскресенье днём Романо прибыла на небольшом самолете в Рим. В аэропорту ее помимо родных встречали премьер-министр Италии Джузеппе Конте и глава МИД Луиджи Ди Майо. Из самолета девушка вышла в зеленом мусульманском одеянии, закрывающем голову, и в маске для защиты от коронавируса. Из аэропорта она направилась в прокуратуру для общения со следователями, которые ведут дело о ее похищении.