Похищенная полтора года назад в Кении итальянка вернулась на родину

Романо в Кении занималась помощью детям по линии гуманитарной организации Africa Milele. 23-летнюю девушку похитили вооруженные люди в удаленном кенийском округе Килифи. По данным СМИ, напавшие говорили на сомалийском языке.

В январе этого года Романо появилась на видео и объявила, что чувствует себя хорошо, после чего итальянская разведка стала вести переговоры об ее освобождении с экстремистской сомалийской группировкой "Аш-Шабаб". Выкуп заложницы произошел в пятницу неподалёку от столицы Сомали Могадишо. По информации итальянских СМИ, переговоры с экстремистами велись при поддержке сомалийских и турецких спецслужб.