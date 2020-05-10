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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T16:45
https://ria.ru/20200510/1571250852.html
Парижский аэропорт Орли могут открыть 26 июня
https://cdn24.img.ria.ru/images/101335/43/1013354320_0:55:2500:1461_1036x0_80_0_0_6430d879e7f626e7d054263de44ee809.jpg
РИА Новости

Парижский аэропорт Орли могут открыть 26 июня

16:45 10.05.2020
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© AP Photo / Remy de la MauviniereТерминал парижского аэропорта Орли
Терминал парижского аэропорта Орли
© AP Photo / Remy de la Mauviniere
Терминал парижского аэропорта Орли. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Госсекретарь при министерстве транспорта Жан-Батист Джеббари заявил, что парижский аэропорт Орли могут открыть в конце июня, если наладится ситуация в сфере здравоохранения.
Ранее газета Echos сообщила, что Орли, который закрыт с 31 марта, может не открыться до осени из-за последствий коронавируса.
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"У нас должно получиться открыть Орли 26 июня... Если ситуация в сфере здравоохранения будет хорошей или начнет улучшаться", - заявил Джеббари в эфире радио RTL.
Он отметил, что операторы авиалиний должны предоставить "надежные" программы полетов. При этом, по его словам, пока нельзя определенно сказать, когда возобновятся полеты и люди смогут начать бронировать билеты.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ОрлиФранцияВ мире
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