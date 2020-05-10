Парижский аэропорт Орли могут открыть 26 июня

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Госсекретарь при министерстве транспорта Жан-Батист Джеббари заявил, что парижский аэропорт Орли могут открыть в конце июня, если наладится ситуация в сфере здравоохранения.
Ранее газета Echos сообщила, что Орли, который закрыт с 31 марта, может не открыться до осени из-за последствий коронавируса.
"У нас должно получиться открыть Орли 26 июня... Если ситуация в сфере здравоохранения будет хорошей или начнет улучшаться", - заявил Джеббари в эфире радио RTL.
Он отметил, что операторы авиалиний должны предоставить "надежные" программы полетов. При этом, по его словам, пока нельзя определенно сказать, когда возобновятся полеты и люди смогут начать бронировать билеты.
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