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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T16:47
https://ria.ru/20200510/1571250825.html
В Екатеринбурге закрыли на карантин роддом из-за пациентки с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570316399_0:425:2842:2024_1036x0_80_0_0_465760be73ef673bd82bcf450b17678b.jpg
РИА Новости

В Екатеринбурге закрыли на карантин роддом из-за пациентки с COVID-19

16:47 10.05.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский работник в защитном костюме у здания Центральной городской клинической больницы No 1 в Екатеринбурге
Медицинский работник в защитном костюме у здания Центральной городской клинической больницы No 1 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Роддом городской клинической больницы №40 в Екатеринбурге закрыли на карантин после того, как у одной из пациенток был выявлен коронавирус, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.
На 10 мая в области зафиксированы 1844 случая COVID-19, из них 139 – за последние сутки. Врачи оценивают состояние 12 пациентов как тяжелое, 36 - средней тяжести, остальных как удовлетворительное.
"Предписанием Роспотребнадзора введены карантинные меры в роддоме ГКБ №40 из-за зафиксированного случая COVID-19 у одной из пациенток, госпитализированных туда накануне. В отделении незамедлительно были приняты все меры, положенные в таких случаях: установление контактных, постконтактное тестирование, изоляция, дезинфекция", - сказали в штабе.
Там уточнили, что рожениц из ГКБ№40 переводят в перинатальный центр Екатеринбурга и в Областной перинатальный центр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Екатеринбург
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