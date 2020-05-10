В Екатеринбурге закрыли на карантин роддом из-за пациентки с COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Роддом городской клинической больницы №40 в Екатеринбурге закрыли на карантин после того, как у одной из пациенток был выявлен коронавирус, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.
На 10 мая в области зафиксированы 1844 случая COVID-19, из них 139 – за последние сутки. Врачи оценивают состояние 12 пациентов как тяжелое, 36 - средней тяжести, остальных как удовлетворительное.
"Предписанием Роспотребнадзора введены карантинные меры в роддоме ГКБ №40 из-за зафиксированного случая COVID-19 у одной из пациенток, госпитализированных туда накануне. В отделении незамедлительно были приняты все меры, положенные в таких случаях: установление контактных, постконтактное тестирование, изоляция, дезинфекция", - сказали в штабе.
Там уточнили, что рожениц из ГКБ№40 переводят в перинатальный центр Екатеринбурга и в Областной перинатальный центр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.