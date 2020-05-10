В Саудовской Аравии выявили рекордное число случаев заражения COVID-19

По данным министерства, за последние сутки в Саудовской Аравии выявлены 1912 новых зараженных, общее число случаев заражения COVID-19 достигло 39 048, выздоровели 11 457 человек, скончались 246.

Ранее саудовские власти предупредили, что из-за несоблюдения мер самоизоляции число заболевших коронавирусом в стране может достигнуть 200 тысяч, и система здравоохранения перестанет справляться с ситуацией.