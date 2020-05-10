В Саудовской Аравии выявили рекордное число случаев заражения COVID-19

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксировано в Саудовской Аравии – более 1,9 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения королевства.
По данным министерства, за последние сутки в Саудовской Аравии выявлены 1912 новых зараженных, общее число случаев заражения COVID-19 достигло 39 048, выздоровели 11 457 человек, скончались 246.
Ранее саудовские власти предупредили, что из-за несоблюдения мер самоизоляции число заболевших коронавирусом в стране может достигнуть 200 тысяч, и система здравоохранения перестанет справляться с ситуацией.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
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