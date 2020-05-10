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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T16:44
https://ria.ru/20200510/1571250786.html
В Саудовской Аравии выявили рекордное число случаев заражения COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568745543_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_10e4d8c81ab74c43c0bffbb936848e11.jpg
РИА Новости

В Саудовской Аравии выявили рекордное число случаев заражения COVID-19

16:44 10.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрепараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксировано в Саудовской Аравии – более 1,9 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения королевства.
По данным министерства, за последние сутки в Саудовской Аравии выявлены 1912 новых зараженных, общее число случаев заражения COVID-19 достигло 39 048, выздоровели 11 457 человек, скончались 246.
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Ранее саудовские власти предупредили, что из-за несоблюдения мер самоизоляции число заболевших коронавирусом в стране может достигнуть 200 тысяч, и система здравоохранения перестанет справляться с ситуацией.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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