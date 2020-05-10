В Сербии за сутки умерли два пациента с коронавирусом

БЕЛГРАД, 10 мая - РИА Новости. В Сербии от коронавируса за сутки скончались два человека, общее число жертв достигло 215, с начала пандемии выявлено более 10,1 тысячи зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны.

Сербия постепенно возвращается к нормальной жизни с момента введения 15 марта чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19 и комендантского часа 18 марта. Вечером в среду Скупщина (парламент) Сербии отменила режим ЧП, с ним и комендантский час, в четверг решение вступило в силу. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания.

По данным сербского минздрава, с начала пандемии к субботе в стране было выявлено 10 032 зараженных, скончались 213 человек.

"К воскресенью выявлены 82 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составило 10 114 человек. За прошедшие сутки скончались еще два пациента, всего с начала пандемии умерли 215 граждан", - сообщил минздрав. Отмечается, что выздоровели 3 006 человек.

В минувший понедельник в Сербии были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая постепенно открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Национальный кризисный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил ранее, что Сербия с 18 мая открывает авиасообщение.