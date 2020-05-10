В МИД осудили попытки Вашингтона исказить итоги Второй мировой войны

Комментируя пост в соцсетях Белого дома, в МИД заявили, что "у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная армия и советский народ во имя всего человечества". Кроме того, в ведомстве отметили "крайне скупые" высказывания на этот счет официальных представителей США.

В МИД подчеркнули, что реальные факты истории нельзя игнорировать — вне зависимости от симпатий или антипатий, которые возникают как в отношении Советского Союза, так и применительно к России.

"Свидетельство тому — многочисленные обоснованные отклики на белодомовские твиты со стороны не только россиян, но и знающих историю американцев, а также людей со всех уголков мира. Примечательно, что их корректные и основанные на исторических фактах комментарии методично удаляют. И делается это в "самой демократической стране", неустанно твердящей о своей "приверженности свободе слова"! <...> Тема священного подвига старшего поколения в войне не должна превратиться в еще одну проблему в двусторонних отношениях, и без того переживающих сложные времена", — подытоживается в заявлении ведомства.