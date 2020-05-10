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75 лет Великой Победы
2020-05-10T17:48
https://ria.ru/20200510/1571250632.html
В МИД осудили попытки Вашингтона исказить итоги Второй мировой войны
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565207992_0:195:3151:1967_1036x0_80_0_0_79b31bd6dd356609ffd93ae1151f145b.jpg
РИА Новости

В МИД осудили попытки Вашингтона исказить итоги Второй мировой войны

16:35 10.05.2020 (обновлено: 17:48 10.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль и здание Министерства иностранных дел
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Москва намерена провести "серьезный разговор" с Вашингтоном на тему того, что США искажают итоги Второй мировой войны и роль СССР в ней, заявили в Министерстве иностранных дел.
Ранее в аккаунтах Белого дома в Instagram и Twitter появился пост, в котором странами, одержавшими победу над нацистской Германией, названы Соединенные Штаты и Великобритания, а Советский Союз не упомянут.
"Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы. <...> К сожалению, подобное отношение явно диссонирует с принятым 25 апреля президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом заявлением по случаю годовщины исторической встречи советских и американских солдат в 1945 году на Эльбе", — отметили в российском ведомстве.
Комментируя пост в соцсетях Белого дома, в МИД заявили, что "у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная армия и советский народ во имя всего человечества". Кроме того, в ведомстве отметили "крайне скупые" высказывания на этот счет официальных представителей США.
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В МИД подчеркнули, что реальные факты истории нельзя игнорировать — вне зависимости от симпатий или антипатий, которые возникают как в отношении Советского Союза, так и применительно к России.
"Свидетельство тому — многочисленные обоснованные отклики на белодомовские твиты со стороны не только россиян, но и знающих историю американцев, а также людей со всех уголков мира. Примечательно, что их корректные и основанные на исторических фактах комментарии методично удаляют. И делается это в "самой демократической стране", неустанно твердящей о своей "приверженности свободе слова"! <...> Тема священного подвига старшего поколения в войне не должна превратиться в еще одну проблему в двусторонних отношениях, и без того переживающих сложные времена", — подытоживается в заявлении ведомства.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
8 мая, 22:3175 лет Великой Победы
Небензя рассказал, с чем связаны попытки переписать историю
45668421826
Обсудить 81
75 лет Великой ПобедыСССРРоссияВторая мировая война (1939-1945)СШАВ мире
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