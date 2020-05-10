В МИД осудили попытки Вашингтона исказить итоги Второй мировой войны

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Москва намерена провести "серьезный разговор" с Вашингтоном на тему того, что США искажают итоги Второй мировой войны и роль СССР в ней, заявили в Министерстве иностранных дел.
Ранее в аккаунтах Белого дома в Instagram и Twitter появился пост, в котором странами, одержавшими победу над нацистской Германией, названы Соединенные Штаты и Великобритания, а Советский Союз не упомянут.
On May 8, 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis!— The White House (@WhiteHouse) May 8, 2020
"America's spirit will always win. In the end, that's what happens." pic.twitter.com/umCOwRXWlB
"Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы. <...> К сожалению, подобное отношение явно диссонирует с принятым 25 апреля президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом заявлением по случаю годовщины исторической встречи советских и американских солдат в 1945 году на Эльбе", — отметили в российском ведомстве.
Комментируя пост в соцсетях Белого дома, в МИД заявили, что "у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная армия и советский народ во имя всего человечества". Кроме того, в ведомстве отметили "крайне скупые" высказывания на этот счет официальных представителей США.
В МИД подчеркнули, что реальные факты истории нельзя игнорировать — вне зависимости от симпатий или антипатий, которые возникают как в отношении Советского Союза, так и применительно к России.
"Свидетельство тому — многочисленные обоснованные отклики на белодомовские твиты со стороны не только россиян, но и знающих историю американцев, а также людей со всех уголков мира. Примечательно, что их корректные и основанные на исторических фактах комментарии методично удаляют. И делается это в "самой демократической стране", неустанно твердящей о своей "приверженности свободе слова"! <...> Тема священного подвига старшего поколения в войне не должна превратиться в еще одну проблему в двусторонних отношениях, и без того переживающих сложные времена", — подытоживается в заявлении ведомства.