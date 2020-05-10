В Иркутской области ветер повредил шестьсот метров школьной крыши

ИРКУТСК, 10 мая – РИА Новости. Крыша школы в поселке Жигалово на севере Иркутской области во время сильного ветра повреждена на площади 600 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС региона.
Крыша трехэтажного кирпичного здания школы пострадала вечером в воскресенье во время усиления ветра до 17 метров в секунду.
"Кровля металлическая по деревянной обрешетке, общая площадь 4 тысячи 300 квадратных метров, повреждено 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что территория огорожена, на месте находится мэр района. В текущих работах задействовано 16 человек и 5 единиц техники. Восстановление кровли запланировано на 11 мая.
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