В Иркутской области ветер повредил шестьсот метров школьной крыши

ИРКУТСК, 10 мая – РИА Новости. Крыша школы в поселке Жигалово на севере Крыша школы в поселке Жигалово на севере Иркутской области во время сильного ветра повреждена на площади 600 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС региона.

Крыша трехэтажного кирпичного здания школы пострадала вечером в воскресенье во время усиления ветра до 17 метров в секунду.

"Кровля металлическая по деревянной обрешетке, общая площадь 4 тысячи 300 квадратных метров, повреждено 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.