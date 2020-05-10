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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T16:21
https://ria.ru/20200510/1571250289.html
В Мордовии девять пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570906125_0:90:3323:1959_1036x0_80_0_0_919febdd4b58c49d81b172c763a04710.jpg
РИА Новости

В Мордовии девять пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

16:20 10.05.2020 (обновлено: 16:21 10.05.2020)
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© РИА Новости / Татьяна МакееваМедицинский работник у постели пациента в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинский работник у постели пациента в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Татьяна Макеева
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Девять пациентов с COVID-19 в Мордовии находятся в тяжелом состоянии, всего в республике коронавирусом заболели 1148 человек, сообщает оперштаб региона.
В сообщении также отмечается, что 778 человек лечатся и наблюдаются амбулаторно, 20 находятся в обсервационных отделения
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"За последние сутки в Мордовии зарегистрировано 46 случаев коронавируса. Из них 16 случаев зарегистрировано в Саранске, 5 - в Атяшевском районе, по 4 случая - в Рузаевском, Краснослободском и Ковылкинском районах. 13 человек старше 60 лет, 5 - моложе 30 лет", - отметил оперштаб.
Всего в Мордовии зафиксированы 1148 случаев заражения новым коронавирусом. 232 человека выписаны с выздоровлением, 8 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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