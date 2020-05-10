В Мордовии девять пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Девять пациентов с COVID-19 в Мордовии находятся в тяжелом состоянии, всего в республике коронавирусом заболели 1148 человек, сообщает оперштаб региона.
В сообщении также отмечается, что 778 человек лечатся и наблюдаются амбулаторно, 20 находятся в обсервационных отделения
"За последние сутки в Мордовии зарегистрировано 46 случаев коронавируса. Из них 16 случаев зарегистрировано в Саранске, 5 - в Атяшевском районе, по 4 случая - в Рузаевском, Краснослободском и Ковылкинском районах. 13 человек старше 60 лет, 5 - моложе 30 лет", - отметил оперштаб.
Всего в Мордовии зафиксированы 1148 случаев заражения новым коронавирусом. 232 человека выписаны с выздоровлением, 8 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.