В Ульяновской области за сутки подтвердили 41 случай заболевания COVID-19

САМАРА, 10 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Ульяновской области выросло еще на 41, общее число заболевших COVID-19 в регионе достигло 848, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.
Утром в воскресенье федеральный оперштаб сообщал о 42 новых случаях. Общее число заболевших, по данным оперштаба, составляло 807.
"По состоянию на 10 мая 2020 года подтвержденных случаев COVID-19 – 848. Новых подтвержденных случаев - 41", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.
Из 848 заразившихся 145 выздоровели, четверо скончались.
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