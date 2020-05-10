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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T16:19
https://ria.ru/20200510/1571250262.html
В Ульяновской области за сутки подтвердили 41 случай заболевания COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571161178_0:163:3063:1886_1036x0_80_0_0_aeba54336bdc492d824ea83b6ce15545.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области за сутки подтвердили 41 случай заболевания COVID-19

16:19 10.05.2020
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© Андраник Казарян / Перейти в фотобанкСпециалист работает в российской мобильной лаборатории
Специалист работает в российской мобильной лаборатории
© Андраник Казарян
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Специалист работает в российской мобильной лаборатории. Архивное фото
САМАРА, 10 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Ульяновской области выросло еще на 41, общее число заболевших COVID-19 в регионе достигло 848, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.
Утром в воскресенье федеральный оперштаб сообщал о 42 новых случаях. Общее число заболевших, по данным оперштаба, составляло 807.
"По состоянию на 10 мая 2020 года подтвержденных случаев COVID-19 – 848. Новых подтвержденных случаев - 41", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.
Из 848 заразившихся 145 выздоровели, четверо скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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