Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T16:24
https://ria.ru/20200510/1571250173.html
Врачи предупредили о риске тяжелых последствий коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570378042_0:93:1517:946_1036x0_80_0_0_8399425ec97584a71ec377178d2b418f.jpg
РИА Новости

Врачи предупредили о риске тяжелых последствий коронавируса

16:15 10.05.2020 (обновлено: 16:24 10.05.2020)
16162
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкПалата для пациентов в коронавирусном стационаре на базе медцентра Московского государственного университета
Палата для пациентов в коронавирусном стационаре на базе медцентра Московского государственного университета
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Врачи предупредили о риске тяжелых последствий коронавируса, которые могут сохраняться на протяжении длительного времени.
Так, профессор биологической психиатрии в Королевском колледже Лондона Кармине Парианте отметила, что медики обеспокоены осложнениями, которые может вызвать инфекция.
"Существует, особенно в случае с пациентами на интенсивной терапии, целый ряд факторов, которые обуславливают потенциальный ущерб для всего организма и состояния мозга в частности", - заявила врач в комментарии Daily Mail.
Она отметила, что риск осложнений есть даже для пациентов, перенесших заболевание в более легкой форме, однако добавила, что подобные вопросы требуют более тщательного изучения.
Профессор Имперского колледжа Лондона Азим Маджид также указал на необходимость долгосрочного наблюдения пациентов, перенесших коронавирус.
"У многих могут возникнуть болезни легких, а также повышенные нагрузки на сердце", = сказал он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, число случаев заражения новым типом коронавируса в мире превысило 3,8 миллиона, умерли свыше 265 тысяч.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Вчера, 13:04Распространение нового коронавируса
Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе
72124210
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаАзим МаджидКармине ПариантеЗдоровье - ОбществоВОЗЛондон
Рекомендуем
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России
Тестирование образцов, взятых у людей с подозрением на коронавирус, в лаборатории в Чанчжоу
Власти Уханя раскрыли подробности новых случаев COVID-19
Медицинские сотрудники в защитных костюмах доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Великобритания
Выявлены ключевые факторы смертности при коронавирусе
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
Путин обсудит возможность продления режима нерабочих дней
Санитарно-эпидемиологический контроль
Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к "катастрофе"
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае вновь появилась зона с высоким уровнем угрозы COVID-19
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
ВОЗ считает, что РФ могла достичь пика эпидемии коронавируса
Макс Фауст и рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер (слева направо)
На странице солдата "Бессмертного полка" появилось фото Гиммлера
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Главврач Коммунарки раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Вид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
В Таджикистане произошло землетрясение
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории
В Саудовской Аравии выявили рекордное число случаев заражения COVID-19
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Саратовские власти назвали тревожным рост заболеваемости пневмонией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Красногорске полностью ликвидировали пожар в хосписе
02:03СК подтвердил данные о девяти погибших при пожаре хосписе в Красногорске
02:01Семенович поразила поклонников необычным фото
01:55На месте пожара в Красногорске работают более 50 сотрудников МЧС
01:47СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
01:35У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
01:32В Чечне умер девятый заболевший COVID-19
01:30МЧС подтвердило данные о девятом погибшем при пожаре в Красногорске
01:29Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
01:28Следователи и криминалисты выехали на место пожара в Красногорске
01:27Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
01:20Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
01:14Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч
01:12Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
01:07Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
01:03В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
00:57В хосписе в Красногорске вспыхнул пожар, есть жертвы
00:55В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
00:54Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку
00:49В Тбилиси назвали новое назначение Саакашвили на Украине "неприятным"
Лента новостейМолния