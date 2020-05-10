Палата для пациентов в коронавирусном стационаре на базе медцентра Московского государственного университета

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Врачи предупредили о риске тяжелых последствий коронавируса, которые могут сохраняться на протяжении длительного времени.

Так, профессор биологической психиатрии в Королевском колледже Лондона Кармине Парианте отметила, что медики обеспокоены осложнениями, которые может вызвать инфекция.

"Существует, особенно в случае с пациентами на интенсивной терапии, целый ряд факторов, которые обуславливают потенциальный ущерб для всего организма и состояния мозга в частности", - заявила врач в комментарии Daily Mail.

Она отметила, что риск осложнений есть даже для пациентов, перенесших заболевание в более легкой форме, однако добавила, что подобные вопросы требуют более тщательного изучения.

Профессор Имперского колледжа Лондона Азим Маджид также указал на необходимость долгосрочного наблюдения пациентов, перенесших коронавирус.

"У многих могут возникнуть болезни легких, а также повышенные нагрузки на сердце", = сказал он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , число случаев заражения новым типом коронавируса в мире превысило 3,8 миллиона, умерли свыше 265 тысяч.