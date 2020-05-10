В Красноярске локализовали пожар на складе с продуктами

Крупный пожар на складе с продуктами питания вудалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службеРоссии.

Ранее сообщалось о возгорании ангара с пищевыми продуктами на площади 800 квадратных метров на улице Пограничников. Общий размер одноэтажного металлического склада - 200 на 15 метров. По уточненной информации регионального главка МЧС, горит одноэтажный металлический ангар площадью по плану 200 на 10 метров. В главке сообщили, что пожару присвоен повышенный номер сложности. На месте работают 62 человека и 22 единицы техники.