В Красноярске локализовали пожар на складе с продуктами

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Крупный пожар на складе с продуктами питания в Красноярске удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании ангара с пищевыми продуктами на площади 800 квадратных метров на улице Пограничников. Общий размер одноэтажного металлического склада - 200 на 15 метров. По уточненной информации регионального главка МЧС, горит одноэтажный металлический ангар площадью по плану 200 на 10 метров. В главке сообщили, что пожару присвоен повышенный номер сложности. На месте работают 62 человека и 22 единицы техники.
"В 15.35 мск пожар локализован на площади 1200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
В региональном главке МЧС уточнили, что пострадавших нет. Кровля обрушилась на площади 200 "квадратов".