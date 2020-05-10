Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-10T16:30
https://ria.ru/20200510/1571250103.html
В Красноярске локализовали пожар на складе с продуктами
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571250239_0:188:2000:1313_1036x0_80_0_0_cfc5c3362a4d38f03144a7fd5aff70e3.jpg
РИА Новости

В Красноярске локализовали пожар на складе с продуктами

16:10 10.05.2020 (обновлено: 16:30 10.05.2020)
1784
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюЛокализация пожара на складе с продуктами питания в Красноярске
Локализация пожара на складе с продуктами питания в Красноярске
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Крупный пожар на складе с продуктами питания в Красноярске удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании ангара с пищевыми продуктами на площади 800 квадратных метров на улице Пограничников. Общий размер одноэтажного металлического склада - 200 на 15 метров. По уточненной информации регионального главка МЧС, горит одноэтажный металлический ангар площадью по плану 200 на 10 метров. В главке сообщили, что пожару присвоен повышенный номер сложности. На месте работают 62 человека и 22 единицы техники.
У входа в здание Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого в Москве
Вчера, 11:19Распространение нового коронавируса
При пожаре в московской больнице эвакуировали 108 пациентов с COVID-19
"В 15.35 мск пожар локализован на площади 1200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
В региональном главке МЧС уточнили, что пострадавших нет. Кровля обрушилась на площади 200 "квадратов".
000101
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник МЧС
В Иркутской области ветер повредил шестьсот метров школьной крыши
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
Госпиталь в "Крокус Экспо" для пациентов с COVID-19 заработает 12 мая
Кадр из клипа группы Little Big Hypnodancer
Новый клип Little Big попал в тренды YouTube в 26 странах мира
Кресты на куполах храма
В Петербурге умер протоиерей Александр Воскобойников
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
Актриса Татьяна Васильева
Татьяна Васильева сообщила, что идет на поправку
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Сотрудник полиции во время патрулирования улиц Москвы в период самоизоляции жителей
В Сочи женщина с COVID-19 сбежала из больницы
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России
Вид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде
На склоне у Нижегородского кремля сошел оползень
Последствия пожара в Красноярске
В Красноярске загорелся склад пищевых продуктов
Терминал парижского аэропорта Орли
Парижский аэропорт Орли могут открыть 26 июня
Национальный парламент Сербии
В Сербии оппозиционные депутаты объявили голодовку перед парламентом
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае вновь появилась зона с высоким уровнем угрозы COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Красногорске полностью ликвидировали пожар в хосписе
02:03СК подтвердил данные о девяти погибших при пожаре хосписе в Красногорске
02:01Семенович поразила поклонников необычным фото
01:55На месте пожара в Красногорске работают более 50 сотрудников МЧС
01:47СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
01:35У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
01:32В Чечне умер девятый заболевший COVID-19
01:30МЧС подтвердило данные о девятом погибшем при пожаре в Красногорске
01:29Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
01:28Следователи и криминалисты выехали на место пожара в Красногорске
01:27Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
01:20Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
01:14Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч
01:12Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
01:07Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
01:03В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
00:57В хосписе в Красногорске вспыхнул пожар, есть жертвы
00:55В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
00:54Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку
00:49В Тбилиси назвали новое назначение Саакашвили на Украине "неприятным"
Лента новостейМолния