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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T16:05
https://ria.ru/20200510/1571249994.html
Татьяна Васильева сообщила, что идет на поправку
https://cdn21.img.ria.ru/images/148853/65/1488536561_0:108:2026:1248_1036x0_80_0_0_f14f43c2bde189472fb82cd37c9437ed.jpg
РИА Новости

Татьяна Васильева сообщила, что идет на поправку

16:05 10.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкАктриса Татьяна Васильева
Актриса Татьяна Васильева
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Актриса Татьяна Васильева. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Народная артистка РФ Татьяна Васильева, заболевшая двусторонней пневмонией, сообщила РИА Новости об улучшении самочувствия, температура спала, актриса идет на поправку.
Ранее она рассказывала, что почувствовала недомогание из-за высокой температуры и кашля. Актриса вызывала скорую помощь, сдала анализа и стала лечиться дома. Позднее Васильева сообщила РИА Новости, что у нее двусторонняя пневмония, клиническая картина говорила об обнаружении коронавируса. Однако первый тест на COVID-19 показал отрицательный результат.
"Температура спала, да, иду на поправку. Чувствую себя хорошо, карантин мой уже заканчивается, так что, надеюсь, что все закончится скоро", - поделилась собеседница агентства.
По ее словам, второй тест на коронавирус она еще не сдавала. "Мне никто не предлагал, я жду. Не знаю, от кого должна исходить инициатива на этот счет, мне звонить некуда. Я еще не знаю, как они (врачи - прим.) со мной поступят", - добавила артистка.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна Васильева (актриса)Общество
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