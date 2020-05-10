Татьяна Васильева сообщила, что идет на поправку

Ранее она рассказывала, что почувствовала недомогание из-за высокой температуры и кашля. Актриса вызывала скорую помощь, сдала анализа и стала лечиться дома. Позднее Васильева сообщила РИА Новости, что у нее двусторонняя пневмония, клиническая картина говорила об обнаружении коронавируса. Однако первый тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

"Температура спала, да, иду на поправку. Чувствую себя хорошо, карантин мой уже заканчивается, так что, надеюсь, что все закончится скоро", - поделилась собеседница агентства.

По ее словам, второй тест на коронавирус она еще не сдавала. "Мне никто не предлагал, я жду. Не знаю, от кого должна исходить инициатива на этот счет, мне звонить некуда. Я еще не знаю, как они (врачи - прим.) со мной поступят", - добавила артистка.