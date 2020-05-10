Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России

Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото

Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России. Об этом он заявил радиостанции " Говорит Москва ".

"Вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, не привязаны так сильно к температуре сами по себе", — сказал ученый.

При этом он отметил, что с приходом теплой погоды у людей меняется поведение, им надоедает оставаться дома.

"Опасность в том, что, когда сейчас будут первые жаркие солнечные деньки, народ начнет куда-то вылезать, и вот тут, наоборот, пойдет всплеск", — считает Щелканов.

Испания, Италия и Великобритания. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более чем 3,8 миллиона зараженных, из которых около 265 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. Лидерами по числу инфицированных и жертв являются США

Россия занимает пятое место по количеству зараженных. Зафиксировано 209 688 случаев инфицирования (за сутки выявили коронавирус у 11 012 человек), более 34 тысяч пациентов поправились. Жертвами вируса стали 1915 больных.

Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим, в ряде субъектов при выходе из дома необходимо носить маски. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.