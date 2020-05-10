Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T20:07
https://ria.ru/20200510/1571249917.html
Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570917521_0:0:2985:1680_1036x0_80_0_0_ac5a0a47c0b3d8979f22ae3e388a3207.jpg
РИА Новости

Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России

16:03 10.05.2020 (обновлено: 20:07 10.05.2020)
188068
© РИА Новости / Илья ПиталевКрасная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России. Об этом он заявил радиостанции "Говорит Москва".

"Вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, не привязаны так сильно к температуре сами по себе", — сказал ученый.

При этом он отметил, что с приходом теплой погоды у людей меняется поведение, им надоедает оставаться дома.
"Опасность в том, что, когда сейчас будут первые жаркие солнечные деньки, народ начнет куда-то вылезать, и вот тут, наоборот, пойдет всплеск", — считает Щелканов.
Сотрудник магазина оформляет витрину
9 мая, 19:57Распространение нового коронавируса
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более чем 3,8 миллиона зараженных, из которых около 265 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. Лидерами по числу инфицированных и жертв являются США, Испания, Италия и Великобритания.
Россия занимает пятое место по количеству зараженных. Зафиксировано 209 688 случаев инфицирования (за сутки выявили коронавирус у 11 012 человек), более 34 тысяч пациентов поправились. Жертвами вируса стали 1915 больных.
Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим, в ряде субъектов при выходе из дома необходимо носить маски. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
9512194817294
Обсудить 42
Распространение нового коронавирусаМихаил ЩелкановКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗОбщество
Популярные комментарии
Что-то стали надоедать все эти ученые, эксперты и прочая прогнозирующая публика.
10 мая, 17:46
НВНиколай Васильевич
151201018
Прям как в анекдоте про чукчу и погоду: «Сидит Чукча и думает: "Какой будет предстоящая зима: длинная или короткая? Холодная или тёплая? Много ли рыбы запасть? Пойду-ка к Шаману, у него узнаю!" ... Приходит Чукча к Шаману, и спрашивает... Приходит Шаман к Синоптику, и спрашивает... А Синоптик показывает Шаману в окно: «А вон, смотри, Чукча рано отправился рыбу запасать».
10 мая, 16:45
РБРуслан Браско
643907014
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
Путин обсудит возможность продления режима нерабочих дней
Санитарно-эпидемиологический контроль
Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
ВОЗ считает, что РФ могла достичь пика эпидемии коронавируса
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса
Медицинские сотрудники в защитных костюмах доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Великобритания
Выявлены ключевые факторы смертности при коронавирусе
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к "катастрофе"
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае вновь появилась зона с высоким уровнем угрозы COVID-19
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Палата для пациентов в коронавирусном стационаре на базе медцентра Московского государственного университета
Врачи предупредили о риске тяжелых последствий коронавируса
Сотрудник магазина оформляет витрину
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Главврач Коммунарки раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Геннадий Онищенко
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
Тестирование образцов, взятых у людей с подозрением на коронавирус, в лаборатории в Чанчжоу
Власти Уханя раскрыли подробности новых случаев COVID-19
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе
Врачи
Китайский ученый назвал опаснейшее свойство коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Красногорске полностью ликвидировали пожар в хосписе
02:03СК подтвердил данные о девяти погибших при пожаре хосписе в Красногорске
02:01Семенович поразила поклонников необычным фото
01:55На месте пожара в Красногорске работают более 50 сотрудников МЧС
01:47СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
01:35У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
01:32В Чечне умер девятый заболевший COVID-19
01:30МЧС подтвердило данные о девятом погибшем при пожаре в Красногорске
01:29Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
01:28Следователи и криминалисты выехали на место пожара в Красногорске
01:27Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
01:20Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
01:14Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч
01:12Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
01:07Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
01:03В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
00:57В хосписе в Красногорске вспыхнул пожар, есть жертвы
00:55В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
00:54Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку
00:49В Тбилиси назвали новое назначение Саакашвили на Украине "неприятным"
Лента новостейМолния