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2020-05-10T16:02
https://ria.ru/20200510/1571249842.html
В Сербии оппозиционные депутаты объявили голодовку перед парламентом
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РИА Новости

В Сербии оппозиционные депутаты объявили голодовку перед парламентом

16:02 10.05.2020
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CC BY 2.0 / Kevin Wallis / Houses of ParliamentНациональный парламент Сербии
Национальный парламент Сербии
CC BY 2.0 / Kevin Wallis / Houses of Parliament
Национальный парламент Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 10 мая – РИА Новости. Два оппозиционных депутата начали голодовку перед зданием Скупщины (парламента) Сербии в центре Белграда, они обвиняют руководство страны в нацпредательстве и нарушении конституции.
Независимый депутат Миладин Шеварлич объявил в воскресенье голодовку перед входом в здание парламента Сербии. Пожилой парламентарий в национальном костюме требует провести заседание о "нарушении территориальной целостности Сербии и несоблюдении резолюции 1244 Совбеза ООН об урегулировании в Косово и Метохии". Руководство страны во главе с президентом Александром Вучичем он обвиняет в "предательстве национальных интересов".
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К нему присоединился лидер оппозиционной партии "Двери" и член "Союза за Сербию" Бошко Обрадович. "Я присоединился к профессору доктору Миладину Шеварличу в голодовке перед домом Народной Скупщины (парламентом)! Уверен, что буду не одинок в этом. Не только из-за сохранения Косово и Метохии в составе Сербии, но в первую очередь из-за этого. А также из-за нарушения конституции, поругания демократии и перенесения выборов", - написал Обрадович в Twitter.
Полиция Сербии задержала в минувшую пятницу 15 человек за беспорядки около парламента. Обрадович с соратниками мешали депутатам правящего большинства попасть в здание заксобрания. В ходе возникшей потасовки был разорван пиджак депутата правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Марияна Ристичевича, которого повалили на землю.
В ночь на пятницу Обрадович и его единомышленники устроили стихийный митинг перед зданием резиденции президента в Белграде. Президент Александр Вучич, премьер Ана Брнабич и руководство парламента Сербии назвали поведение оппозиции "фашизмом".
В минувшую среду парламент Сербии длительное время не мог приступить к голосованию по отмене чрезвычайного положения в связи с COVID-19 из-за обструкции заседания Обрадовичем, который сначала свистел в свисток перед президиумом, а затем мешал службе безопасности выдворить его из зала заседаний.
Президент Вучич сообщил в начале мая, что выборы в парламент Сербии, краевые и муниципальные представительные органы власти пройдут 21 июня. Оппозиционный "Союз за Сербию" ранее объявил бойкот волеизъявлению и потребовал перенесения его даты на осень.
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