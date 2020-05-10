В Сербии оппозиционные депутаты объявили голодовку перед парламентом

БЕЛГРАД, 10 мая – РИА Новости. Два оппозиционных депутата начали голодовку перед зданием Скупщины (парламента) Два оппозиционных депутата начали голодовку перед зданием Скупщины (парламента) Сербии в центре Белграда , они обвиняют руководство страны в нацпредательстве и нарушении конституции.

Независимый депутат Миладин Шеварлич объявил в воскресенье голодовку перед входом в здание парламента Сербии. Пожилой парламентарий в национальном костюме требует провести заседание о "нарушении территориальной целостности Сербии и несоблюдении резолюции 1244 Совбеза ООН об урегулировании в Косово и Метохии". Руководство страны во главе с президентом Александром Вучичем он обвиняет в "предательстве национальных интересов".

К нему присоединился лидер оппозиционной партии "Двери" и член "Союза за Сербию" Бошко Обрадович. "Я присоединился к профессору доктору Миладину Шеварличу в голодовке перед домом Народной Скупщины (парламентом)! Уверен, что буду не одинок в этом. Не только из-за сохранения Косово и Метохии в составе Сербии, но в первую очередь из-за этого. А также из-за нарушения конституции, поругания демократии и перенесения выборов", - написал Обрадович в Twitter

Управо сам се придружио проф. др Миладину Шеварлићу у штрајку глађу испред Дома Народне скупштине! И верујем да нећу бити једини. Не само због очувања Косова и Метохије у саставу Србије, али на првом месту зато. А онда и због кршења Устава, рушења демократије и одлагања избора. — Бошко Обрадовић (@BoskoObradovic) May 10, 2020

Полиция Сербии задержала в минувшую пятницу 15 человек за беспорядки около парламента. Обрадович с соратниками мешали депутатам правящего большинства попасть в здание заксобрания. В ходе возникшей потасовки был разорван пиджак депутата правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Марияна Ристичевича, которого повалили на землю.

В ночь на пятницу Обрадович и его единомышленники устроили стихийный митинг перед зданием резиденции президента в Белграде. Президент Александр Вучич, премьер Ана Брнабич и руководство парламента Сербии назвали поведение оппозиции "фашизмом".

В минувшую среду парламент Сербии длительное время не мог приступить к голосованию по отмене чрезвычайного положения в связи с COVID-19 из-за обструкции заседания Обрадовичем, который сначала свистел в свисток перед президиумом, а затем мешал службе безопасности выдворить его из зала заседаний.