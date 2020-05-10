На склоне у Нижегородского кремля сошел оползень

"Для оценки обстановки, организации взаимодействия на место происшествия выезжала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Движение по Зеленскому съезду не нарушено. Применения сил и средств от МЧС России по Нижегородской области не требуется", - говорится в сообщении.

О причинах произошедшего не сообщается. Два дня назад, 8 мая, после сильного ливня произошел размыв грунта на Окском съезде, ведущем к Молитовскому мосту. Кроме того, в тот же день оползень был зафиксирован на набережной Федоровского возле памятника Жюлю Верну. По данным городской администрации, причиной оползней стала непрочищенная ливневая канализация, которая не справилась с объемом воды.