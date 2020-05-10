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2020-05-10T15:57
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На склоне у Нижегородского кремля сошел оползень
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РИА Новости

На склоне у Нижегородского кремля сошел оползень

15:57 10.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде
Вид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Оползень произошел на Зеленском съезде под стенами Нижегородского кремля днем в воскресенье, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о сходе грунта на склоне Зеленского съезда у стен Нижегородского кремля поступило в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Нижегородской области от оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы в воскресенье в 11.30.
"Для оценки обстановки, организации взаимодействия на место происшествия выезжала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Движение по Зеленскому съезду не нарушено. Применения сил и средств от МЧС России по Нижегородской области не требуется", - говорится в сообщении.
О причинах произошедшего не сообщается. Два дня назад, 8 мая, после сильного ливня произошел размыв грунта на Окском съезде, ведущем к Молитовскому мосту. Кроме того, в тот же день оползень был зафиксирован на набережной Федоровского возле памятника Жюлю Верну. По данным городской администрации, причиной оползней стала непрочищенная ливневая канализация, которая не справилась с объемом воды.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьПроисшествия
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