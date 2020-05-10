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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T15:56
https://ria.ru/20200510/1571249658.html
Пациенты и медики мурманской психбольницы заразились коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569175959_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f8b75cf0f4641655cfbbeee0593ed269.jpg
РИА Новости

Пациенты и медики мурманской психбольницы заразились коронавирусом

15:56 10.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МУРМАНСК, 10 мая – РИА Новости. Пять медиков и столько же пациентов заразились коронавирусной инфекцией в психиатрической больнице в Апатитах Мурманской области, половина из них уже выздоровели, сообщили РИА Новости в региональном оперштабе.
Как пояснили в штабе, мурманская областная психиатрическая больница, которая находится в Апатитах, включена в перечень медицинских учреждений, оказывающих помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска.
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"За период с 18 апреля по сегодняшний день в медучреждении лабораторно подтверждены пять случаев заболевания COVID-19 у пациентов, четверо из которых выздоровели, один человек 6 мая направлен на лечение в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. Также выявлено пять случаев заболевания COVID-19 среди персонала психиатрической больницы", - отметили в штабе.
Там добавили, что один человек уже выздоровел и вышел на работу, четверо - отстранены от работы и проходят необходимое лечение.
На утро воскресенья в Мурманской области выявлено 2371 случай заражения коронавирусом, 104 из них – в Апатитах, где введен карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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