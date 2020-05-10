Омбудсмен в сфере образования предложил альтернативу ЕГЭ

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский выступил против проведения единого государственного экзамена в этом году.
В эфире радиостанции НСН он назвал причины, по которым призывает отменить ЕГЭ для выпускников этого года.
"Первое. Нельзя их подвергать такому стрессу. Второе. Нельзя устраивать ЕГЭ в период пандемии коронавируса", — сказал Володарский.
Ссылаясь на различные прогнозы, он усомнился в том, что эпидемия коронавируса в России достигнет пика к середине июня.
"Поэтому надо дать возможность детям поступать в высшие учебные заведения через представления в приемные комиссии своих аттестатов зрелости, как это было раньше", — предложил Володарский.
Ранее Минпросвещения и Роспотребнадзор предложили зигзагообразную рассадку школьников на большом расстоянии друг от друга, измерение температуры и обработку рук при проведении ЕГЭ в условиях распространения коронавируса.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более 3,8 миллиона зараженных, из которых около 265 тысяч умерли и свыше миллиона излечились.
В России зафиксировано 209 688 случаев заражения коронавирусом (за сутки заразились 11 012 человек), более 34 тысяч пациентов поправились. Жертвами вируса стали 1915 пациентов.
Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.