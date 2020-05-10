Трамп призвал New York Times вернуть Пулитцеровские премии

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал журналистов газеты New York Times вернуть Пулитцеровские премии, полученные, в том числе, за статьи о "России, России и России", чтобы вручить их настоящим журналистам.
Как сообщили ранее учредители Пулитцеровской премии, коллектив New York Times получил награду в категории "Международная журналистика" - за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина". Трамп ранее уже заявлял, что награда была вручена за то, что в итоге оказалось "неправдой".
"Когда фейковые журналисты, которые получили неоправданные Пулитцеровские премии за Россию, Россию, Россию и за мошенничество с импичментом, собираются вернуть свои запятнанные награды, чтобы их вручили настоящим журналистам, которые разобрались в ситуации? Я назову вам имена, таких много", - написал Трамп в Twitter.
Трамп ранее уже призывал New York Times вернуть премию.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно называла ложной информацию New York Times. В частности, 14 апреля она написала в Facebook, что "материл "Долгая война Путина против американской науки" - это шедевральная деза". В ноябре 2019 года она назвала утверждения NYT о том, что Россия препятствовала эвакуации заболевшего военного атташе США из Москвы, "подлогом в чистом виде", а статью о расследовании ударов по сирийским больницам и якобы оказываемом Россией давлении на его результаты - фейком и недобросовестной работой журналистов.