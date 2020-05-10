Московское метро с 12 мая откроет 48 закрытых из-за COVID-19 вестибюлей

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пресс-служба столичного департамента транспорта сообщила, что с 12 мая планируется открыть 48 из 78 вестибюлей метро, закрытых из-за коронавируса, - сначала на тех станциях, где проходят более 1,5 тысячи человек в сутки.