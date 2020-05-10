Московское метро с 12 мая откроет 48 закрытых из-за COVID-19 вестибюлей

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пресс-служба столичного департамента транспорта сообщила, что с 12 мая планируется открыть 48 из 78 вестибюлей метро, закрытых из-за коронавируса, - сначала на тех станциях, где проходят более 1,5 тысячи человек в сутки.
"С 12 мая мы планируем открыть 48 из 78 вестибюлей метро, закрытых ранее в связи с пандемией, - в первую очередь на станциях, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тысячи человек в сутки", - цитируют в пресс-службе слова руководителя департамента Максима Ликсутова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.