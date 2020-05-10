Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T15:33
https://ria.ru/20200510/1571248825.html
Московское метро с 12 мая откроет 48 закрытых из-за COVID-19 вестибюлей
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570499699_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_1427bd42b8437171b76af9659fdcb07b.jpg
РИА Новости

Московское метро с 12 мая откроет 48 закрытых из-за COVID-19 вестибюлей

15:32 10.05.2020 (обновлено: 15:33 10.05.2020)
1208
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМосковский метрополитен в период режима самоизоляции граждан
Московский метрополитен в период режима самоизоляции граждан
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Московский метрополитен в период режима самоизоляции граждан. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пресс-служба столичного департамента транспорта сообщила, что с 12 мая планируется открыть 48 из 78 вестибюлей метро, закрытых из-за коронавируса, - сначала на тех станциях, где проходят более 1,5 тысячи человек в сутки.
"С 12 мая мы планируем открыть 48 из 78 вестибюлей метро, закрытых ранее в связи с пандемией, - в первую очередь на станциях, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тысячи человек в сутки", - цитируют в пресс-службе слова руководителя департамента Максима Ликсутова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Москва на самоизоляции: новые правила жизни
29 апреля, 18:07Распространение нового коронавируса
Москва на самоизоляции: новые правила жизни
931002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Максим ЛиксутовМосковский метрополитенОбщество
Рекомендуем
Отдыхающие на пляже в поселке Лермонтово Краснодарского края
Краснодарский главврач призвал не открывать курортный сезон
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
Госпиталь в "Крокус Экспо" для пациентов с COVID-19 заработает 12 мая
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Омбудсмен в сфере образования предложил альтернативу ЕГЭ
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Главврач Коммунарки раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
В Великобритании изменили лозунг кампании по борьбе с коронавирусом
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России
Макс Фауст и рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер (слева направо)
На странице солдата "Бессмертного полка" появилось фото Гиммлера
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
Путин обсудит возможность продления режима нерабочих дней
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
Дептранс назвал самые частые ошибки москвичей при оформлении пропусков
Центр управления полетами в Королёве
В "Роскосмосе" рассказали подробности ЧП с блоком "Фрегат-СБ" на орбите
Палата для пациентов в коронавирусном стационаре на базе медцентра Московского государственного университета
Врачи предупредили о риске тяжелых последствий коронавируса
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Пациенты и медики мурманской психбольницы заразились коронавирусом
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
ВОЗ считает, что РФ могла достичь пика эпидемии коронавируса
Вид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде
На склоне у Нижегородского кремля сошел оползень
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал New York Times вернуть Пулитцеровские премии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Красногорске полностью ликвидировали пожар в хосписе
02:03СК подтвердил данные о девяти погибших при пожаре хосписе в Красногорске
02:01Семенович поразила поклонников необычным фото
01:55На месте пожара в Красногорске работают более 50 сотрудников МЧС
01:47СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
01:35У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
01:32В Чечне умер девятый заболевший COVID-19
01:30МЧС подтвердило данные о девятом погибшем при пожаре в Красногорске
01:29Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
01:28Следователи и криминалисты выехали на место пожара в Красногорске
01:27Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
01:20Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
01:14Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч
01:12Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
01:07Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
01:03В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
00:57В хосписе в Красногорске вспыхнул пожар, есть жертвы
00:55В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
00:54Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку
00:49В Тбилиси назвали новое назначение Саакашвили на Украине "неприятным"
Лента новостейМолния