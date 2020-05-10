В Оренбуржье продлили режим самоизоляции до 17 мая

УФА, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции граждан из-за коронавируса до 17 мая, сообщил областной оперштаб.

"Губернатор внёс изменения в указ о профилактике коронавирусной инфекции в области. Режим самоизоляции в регионе продлён до 17 мая с учётом нескольких корректив. Например, с 12 мая начнут свою работу стоматологические клиники", - сообщает оперштаб Оренбургской области

В сообщении также поясняется, что теперь предельно допустимое число покупателей в магазинах должно быть не более 50 человек на 200 квадратных метров площади, остальные требования для торговых точек остаются.

Также пополнился перечень случаев, когда разрешено покидать место проживания. Граждане могут выходить из дома для обращения за экстренной медицинской помощью, при вызове правоохранительными, следственными органами, органами прокуратуры, судом. Могут сходить в магазины, работа которых не ограничена указом губернатора.

Новыми правилами разрешены прогулки на улице не более двух человек совместно при соблюдении дистанции до других лиц не менее полутора метров, выгул домашних животных, вынос бытовых отходов, а также занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и соблюдении расстояния между занимающимися не менее пяти метров.

"Разрешаются индивидуальные тренировки профессиональных спортсменов: являющихся кандидатами в спортивные сборные команды Российской Федерации и осуществляющих подготовку к участию в Олимпийских, Паралимпийских, Сурдолимпийских играх, чемпионатах и первенствах мира и Европы", - сообщает оперштаб, поясняя, что изменения вступают в силу с момента подписания указа, но они не касаются населенных пунктов, где введён карантин.

По данным минздрава Оренбургской области, в регионе 1218 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. С 11 мая закрыт на карантин на 14 дней город Соль-Илецк