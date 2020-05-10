Главврач Коммунарки раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Главврач больницы в поселке Коммунарка в Главврач больницы в поселке Коммунарка в Москве Денис Проценко раскрыл статистику по проанализированным случаям использования искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Проанализировано 125 законченных случаев использования ИВЛ. Успешное отлучение у 17 (13,6%)", — написал Проценко в фейсбуке.

Он добавил, что 30% пациентов, получивших ИВЛ, поступали в отделение реанимации и интенсивной терапии через скорую, минуя приемное отделение, 21% — переводом из других стационаров, 49% — из госпитального отделения при ухудшении состояния.

По словам Проценко, средний возраст пациентов, которым применяли ИВЛ, — 63,9 года, минимальный — 27 лет, максимальный — 94 года). Также на ИВЛ подключали 59% мужчин и 41% женщин.

Ранее главврач сообщил, что по состоянию на воскресенье 324 пациента лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 55 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Россия находится на пятом месте по числу зараженных. В стране выявили 209 688 случаев COVID-19 (за сутки около 11 тысяч новых случаев), более 34 тысяч человек выздоровели, 1915 пациентов спасти не удалось.

Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах введен пропускной режим, в ряде субъектов при выходе из дома необходимо носить маски и перчатки. Также приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.