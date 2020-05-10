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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T21:54
https://ria.ru/20200510/1571248491.html
Главврач Коммунарки раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570684455_0:313:3074:2042_1036x0_80_0_0_e8fd4711e3b82848832b361e97efcf05.jpg
РИА Новости

Главврач Коммунарки раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

15:20 10.05.2020 (обновлено: 21:54 10.05.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Главврач больницы в поселке Коммунарка в Москве Денис Проценко раскрыл статистику по проанализированным случаям использования искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
"Проанализировано 125 законченных случаев использования ИВЛ. Успешное отлучение у 17 (13,6%)", — написал Проценко в фейсбуке.
Он добавил, что 30% пациентов, получивших ИВЛ, поступали в отделение реанимации и интенсивной терапии через скорую, минуя приемное отделение, 21% — переводом из других стационаров, 49% — из госпитального отделения при ухудшении состояния.
По словам Проценко, средний возраст пациентов, которым применяли ИВЛ, — 63,9 года, минимальный — 27 лет, максимальный — 94 года). Также на ИВЛ подключали 59% мужчин и 41% женщин.
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Ранее главврач сообщил, что по состоянию на воскресенье 324 пациента лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 55 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Россия находится на пятом месте по числу зараженных. В стране выявили 209 688 случаев COVID-19 (за сутки около 11 тысяч новых случаев), более 34 тысяч человек выздоровели, 1915 пациентов спасти не удалось.
Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах введен пропускной режим, в ряде субъектов при выходе из дома необходимо носить маски и перчатки. Также приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
Популярные комментарии
да знаем.положили с грыжей.выписали с ковидом 15
10 мая, 19:37
cchugunova1996
26213017
Остальные 87% умерли? Ничего себе.
10 мая, 17:04
00 00
1053206
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