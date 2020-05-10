В "Роскосмосе" рассказали подробности ЧП с блоком "Фрегат-СБ" на орбите

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Научный институт " Научный институт " Роскосмоса ЦНИИмаш , в состав которого входит Центр управления полетами, анализирует информацию о взрыве российского разгонного блока "Фрегат-СБ", сообщили РИА Новости в госкорпорации.

"Разрушение произошло 8 мая 2020 года, в интервале 08:00-09:00 ДМВ (декретного московского времени. — Прим. ред.) над акваторией Индийского океана", — сказали в "Роскосмосе".

В момент ЧП баки разгонного блока находились на эллиптической орбите с максимальной высотой 3606 километров и минимальной — 422 километра. Сейчас специалисты уточняют количество обнаруженных фрагментов аппарата и параметры их орбит.