В "Роскосмосе" рассказали подробности ЧП с блоком "Фрегат-СБ" на орбите

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш, в состав которого входит Центр управления полетами, анализирует информацию о взрыве российского разгонного блока "Фрегат-СБ", сообщили РИА Новости в госкорпорации.
"Разрушение произошло 8 мая 2020 года, в интервале 08:00-09:00 ДМВ (декретного московского времени. — Прим. ред.) над акваторией Индийского океана", — сказали в "Роскосмосе".
В момент ЧП баки разгонного блока находились на эллиптической орбите с максимальной высотой 3606 километров и минимальной — 422 километра. Сейчас специалисты уточняют количество обнаруженных фрагментов аппарата и параметры их орбит.
Ранее о разрушении "Фрегата-СБ" заявили американские военные. По их данным, в результате образовалось 65 обломков. Российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве подтвердила взрыв баков разгонного блока "Фрегат-СБ", использованного в июле 2011 года при запуске астрофизического телескопа "Спектр-Р".
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