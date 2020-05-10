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РИА Наука
2020-05-10T15:54
https://ria.ru/20200510/1571248466.html
В "Роскосмосе" рассказали подробности ЧП с блоком "Фрегат-СБ" на орбите
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РИА Новости

В "Роскосмосе" рассказали подробности ЧП с блоком "Фрегат-СБ" на орбите

15:19 10.05.2020 (обновлено: 15:54 10.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЦентр управления полетами в Королёве
Центр управления полетами в Королёве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш, в состав которого входит Центр управления полетами, анализирует информацию о взрыве российского разгонного блока "Фрегат-СБ", сообщили РИА Новости в госкорпорации.
"Разрушение произошло 8 мая 2020 года, в интервале 08:00-09:00 ДМВ (декретного московского времени. — Прим. ред.) над акваторией Индийского океана", — сказали в "Роскосмосе".
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В момент ЧП баки разгонного блока находились на эллиптической орбите с максимальной высотой 3606 километров и минимальной — 422 километра. Сейчас специалисты уточняют количество обнаруженных фрагментов аппарата и параметры их орбит.
Ранее о разрушении "Фрегата-СБ" заявили американские военные. По их данным, в результате образовалось 65 обломков. Российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве подтвердила взрыв баков разгонного блока "Фрегат-СБ", использованного в июле 2011 года при запуске астрофизического телескопа "Спектр-Р".
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаРоскосмос
Популярные комментарии
Роскосмос узнал об этом из Интернета)
10 мая, 15:43
big_medved
1073413164
От американских военных. Теперь вынуждены реагировать
10 мая, 15:50
Pawel Zverev
753304153
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