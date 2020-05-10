В Орловской области выявили более тысячи зараженных коронавирусом

БРЯНСК, 10 мая - РИА Новости. Число жителей Орловской области, заразившихся коронавирусной инфекцией, в воскресенье достигло 1023, за сутки подтверждено 50 новых случаев заражения, следует из сообщения регионального штаба.
"По информации федерального оперативного штаба, на 10 мая в Орловской области зарегистрировано 1023 случая заболевания коронавирусом. Общее число больных в регионе – 764", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на данный момент 249 человек уже выздоровели. Отмечается, что десять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.
В настоящее время COVID-19 подтвержден у 391 жителя Орла, 162 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 108 – в Орловском районе. Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.