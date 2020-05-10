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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T15:13
https://ria.ru/20200510/1571248379.html
В Орловской области выявили более тысячи зараженных коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

В Орловской области выявили более тысячи зараженных коронавирусом

15:13 10.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
БРЯНСК, 10 мая - РИА Новости. Число жителей Орловской области, заразившихся коронавирусной инфекцией, в воскресенье достигло 1023, за сутки подтверждено 50 новых случаев заражения, следует из сообщения регионального штаба.
"По информации федерального оперативного штаба, на 10 мая в Орловской области зарегистрировано 1023 случая заболевания коронавирусом. Общее число больных в регионе – 764", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на данный момент 249 человек уже выздоровели. Отмечается, что десять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.
В настоящее время COVID-19 подтвержден у 391 жителя Орла, 162 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 108 – в Орловском районе. Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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