В Орловской области выявили более тысячи зараженных коронавирусом

"По информации федерального оперативного штаба, на 10 мая в Орловской области зарегистрировано 1023 случая заболевания коронавирусом. Общее число больных в регионе – 764", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент 249 человек уже выздоровели. Отмечается, что десять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.