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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T15:12
https://ria.ru/20200510/1571248343.html
В Коми выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571155242_0:34:2900:1665_1036x0_80_0_0_e8572290d132d8dac8c47c5dbb7b8886.jpg
РИА Новости

В Коми выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом

15:12 10.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Врачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Республика Коми, где за сутки выявлено 20 новых заразившихся коронавирусом, занимает 42-е место среди регионов России по количеству подтвержденных случаев этой инфекции, сообщают региональные власти.
"По официальной информации управления Роспотребнадзора по республике Коми, на сегодняшний день… лабораторно подтверждено 823 (+20) случая заболевания COVID-19. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. Сегодня республика Коми находится на 42 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении на официальной странице Коми "ВКонтакте".
Согласно материалам федерального оперштаба, на 10 апреля 2020 года республика Коми, где тогда за сутки было выявлено 58 новых случаев COVID-19, занимала 3-е место среди российских регионов по этому показателю после Москвы и Московской области.
Сейчас под медицинским наблюдением находится 2123 жителя Коми. Количество выздоровевших от коронавирусной инфекции – 219 человек. Новых летальных случаев за последние сутки не зарегистрировано (по данным на субботу – 14).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика КомиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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