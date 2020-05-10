В Коми выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Республика Коми, где за сутки выявлено 20 новых заразившихся коронавирусом, занимает 42-е место среди регионов России по количеству подтвержденных случаев этой инфекции, сообщают региональные власти.
"По официальной информации управления Роспотребнадзора по республике Коми, на сегодняшний день… лабораторно подтверждено 823 (+20) случая заболевания COVID-19. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. Сегодня республика Коми находится на 42 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении на официальной странице Коми "ВКонтакте".
Согласно материалам федерального оперштаба, на 10 апреля 2020 года республика Коми, где тогда за сутки было выявлено 58 новых случаев COVID-19, занимала 3-е место среди российских регионов по этому показателю после Москвы и Московской области.
Сейчас под медицинским наблюдением находится 2123 жителя Коми. Количество выздоровевших от коронавирусной инфекции – 219 человек. Новых летальных случаев за последние сутки не зарегистрировано (по данным на субботу – 14).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.