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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T15:08
https://ria.ru/20200510/1571248125.html
Большинство москвичей в воскресенье днем остается дома
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571112915_0:226:3239:2048_1036x0_80_0_0_6182dd149a3e2c1551a37248d1481535.jpg
РИА Новости

Большинство москвичей в воскресенье днем остается дома

15:08 10.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПустая улица в Москве
Пустая улица в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Пустая улица в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Индекс самоизоляции в Москве в воскресенье днем - на уровне 3,7, это значит, что большинство людей находится дома, следует из данных "Яндекса".
"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 - чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "‎на улицах много людей" до 5 - "‎все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".
По состоянию на 12.00 мск индекс самоизоляции в Москве составляет 3,7, по "шкале "Яндекса" это означает, что "большинство людей дома". Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечается в Зеленограде и Королеве (3,9), самое низкое - в Котельниках (3,0).
Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек в целом, на 12.00 мск дома находилась значительная часть жителей. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Ростове-на-Дону - 3,7, самое низкое – в Новосибирске (местное время 16.00), индекс на уровне 2,5.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 198 676 человек, всего скончались от болезни 1 827, выздоровели 31 916. Большинство регионов РФ ввело режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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