В ДНР заявили о повреждении в Горловке станций сотовой связи при обстреле

ОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Две базовые станции сотового оператора самопровозглашенной Донецкой народной республики "Феникс" повреждены в результате обстрела украинскими силовиками подконтрольной ДНР Горловки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве ДНР в СЦКК.
"Вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении Горловки с применением минометов. В результате обстрела полностью разрушена одна и повреждена вторая базовые станции республиканского оператора связи "Феникс"", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения