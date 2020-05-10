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2020-05-10T15:08
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В ДНР заявили о повреждении в Горловке станций сотовой связи при обстреле
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РИА Новости

В ДНР заявили о повреждении в Горловке станций сотовой связи при обстреле

15:08 10.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Две базовые станции сотового оператора самопровозглашенной Донецкой народной республики "Феникс" повреждены в результате обстрела украинскими силовиками подконтрольной ДНР Горловки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве ДНР в СЦКК.
"Вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении Горловки с применением минометов. В результате обстрела полностью разрушена одна и повреждена вторая базовые станции республиканского оператора связи "Феникс"", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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9 декабря 2019, 21:34
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Ситуация в ДНР и ЛНРФениксСЦККВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныГорловкаУкраинаВ мире
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