Власти Ставрополья не видят оснований для отмены ограничений

ПЯТИГОРСК, 10 мая - РИА Новости. Динамика заболеваемости коронавирусом в Ставропольском крае не дает оснований для отмены ограничений, их основной перечень не будет меняться минимум неделю, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"В настоящее время динамика заболеваемости COVID-19 на Ставрополье не дает оснований для отмены ограничений. Их основной перечень не будет меняться минимум неделю", - отметил глава края Владимир Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что после окончания этого периода, с 18 мая планируется введение обязательного масочного режима. До этой даты всем, кто выходит на улицу, посещает общественные места рекомендовано носить лицевые защитные маски, добавлено в сообщении.
"Соответствующие нормы будут закреплены постановлением губернатора края, которое должно быть подписано и опубликовано в ближайшее время", - добавляют власти.
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по поэтапному выходу из режима ограничений, краевые министерства подготовили планы запуска промышленных производств, строительных компаний, деятельность которых не связана напрямую с потребителями и которые ранее приостановили свою работу в связи с объявлением нерабочих дней указами президента России, уточняется в релизе.
"Реализацией защитных масок гражданам в крае занимаются 848 точек розничной сети. Запас многоразовых масок на Ставрополье составляет порядка 300 тысяч единиц. В ближайшие дни, после завершения процедур сертификации, краевые производители готовы нарастить выпуск до 200 тысяч масок в сутки.
Губернатор поручил уделить особое внимание формированию цен на эту продукцию и профилактике их завышения", - отметили в пресс-службе.
По информации властей, общее число случаев заражения коронавирусом достигло 1050, за сутки увеличившись на 38, выздоровели 289 человек, 20 умерли.
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