В Польше оценили влияние пандемии на потенциал США в "сдерживании" России

По мнению эксперта, в настоящий момент последствия эпидемии для американской армии не очень весомы. Однако он считает существенной отмену ряда учений.
Пиотровский обращает внимание на более чем трехкратное сокращение контингента, участвующего в маневрах Defender Europe 2020. Это, в свою очередь, стало причиной отмены еще четырех сопутствующих учений. В частности, речь идет о Saber Strike, на которых отрабатывается "способность США и союзных сил защитить Польшу и страны Балтии".
30 апреля, 17:26АкцентыСвоя граница ближе к телу. Пентагон сэкономит на сдерживании РоссииЕсли Путин не воспользуется моментом и все равно не нападет, то в следующий раз США урежут Европе расходы на сдерживание России без всякого коронавируса. Просто потому, что поймут, наконец, что оно того не стоит.
Кроме того, по его мнению, отмена совместных с Филиппинами и Южной Кореей учений не позволяет США полностью показать "потенциал сдерживания в отношении Китая".
Аналитик подчеркнул, что на этом негативное влияние эпидемии коронавируса на американскую армию не заканчивается. Так, США намерены потратить около 2,2 триллиона долларов на поддержку экономики, что значительно увеличит госдолг.
"Это, скорее всего, приведет к снижению оборонного бюджета", — пояснил Пиотровский.
Он предполагает, что США могут пересмотреть программы модернизации армии, развития Военно-космических сил, а также присутствие воинского контингента за рубежом.
1 мая, 08:00Империя оплакивает свою исключительность
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более чем 3,8 миллиона зараженных, из которых около 265 тысяч умерли и свыше миллиона излечились.
США находятся на первом месте по количеству зараженных коронавирусом и жертв COVID-19. В стране насчитывается около 1,25 миллиона случаев инфицирования, из которых более 75 тысяч закончились смертью пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.