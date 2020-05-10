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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T16:56
https://ria.ru/20200510/1571247989.html
В Польше оценили влияние пандемии на потенциал США в "сдерживании" России
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РИА Новости

В Польше оценили влияние пандемии на потенциал США в "сдерживании" России

15:07 10.05.2020 (обновлено: 16:56 10.05.2020)
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© Фото : ВМС СШАЗапуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine
Запуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine
© Фото : ВМС США
Запуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пандемия коронавируса негативно сказалась на потенциале американской армии в "сдерживании" России и Китая, считает аналитик Матеуш Пиотровский. Об этом он написал в бюллетене Польского института международных отношений (PISM).
По мнению эксперта, в настоящий момент последствия эпидемии для американской армии не очень весомы. Однако он считает существенной отмену ряда учений.
"В ходе них предполагалось послать России сигнал о готовности и способности США в случае кризиса перебросить значительные войска в Европу, на восточный фланг НАТО", — уточнил автор обзора.
Пиотровский обращает внимание на более чем трехкратное сокращение контингента, участвующего в маневрах Defender Europe 2020. Это, в свою очередь, стало причиной отмены еще четырех сопутствующих учений. В частности, речь идет о Saber Strike, на которых отрабатывается "способность США и союзных сил защитить Польшу и страны Балтии".
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Кроме того, по его мнению, отмена совместных с Филиппинами и Южной Кореей учений не позволяет США полностью показать "потенциал сдерживания в отношении Китая".
Аналитик подчеркнул, что на этом негативное влияние эпидемии коронавируса на американскую армию не заканчивается. Так, США намерены потратить около 2,2 триллиона долларов на поддержку экономики, что значительно увеличит госдолг.
"Это, скорее всего, приведет к снижению оборонного бюджета", — пояснил Пиотровский.
Он предполагает, что США могут пересмотреть программы модернизации армии, развития Военно-космических сил, а также присутствие воинского контингента за рубежом.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияНАТОКитайЕвропаСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
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"способность США и союзных сил защитить Польшу и страны Балтии". - Это что? Намёк на улучшение отношений с Россией и Китаем? Мол, ребята, мы вообще то дружить хотим, это нас Америка "попутала".
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