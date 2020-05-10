В Польше оценили влияние пандемии на потенциал США в "сдерживании" России

Своя граница ближе к телу. Пентагон сэкономит на сдерживании России Если Путин не воспользуется моментом и все равно не нападет, то в следующий раз США урежут Европе расходы на сдерживание России без всякого коронавируса. Просто потому, что поймут, наконец, что оно того не стоит.