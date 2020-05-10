Магазины обуви и одежды заработают с 12 мая в Омской области

Ранее стало известно, что по решению оперативного штаба в Омской области режим самоизоляции продлили до 24 мая.

"Открываются с 12 числа автосалоны, магазины одежды и обуви, отдельно стоящие, либо с отдельным входом, площадью до 400 квадратных метров. Возобновляется работа электричек, открываются дачные маршруты... Будет усилен контроль за соблюдением масочного режима на предприятиях розничной торговли продуктами", - рассказали в оперштабе.