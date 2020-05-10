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Цветущие поля в Омской области
Омская область
2020-05-10T15:06
https://ria.ru/20200510/1571247924.html
Магазины обуви и одежды заработают с 12 мая в Омской области
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570428201_0:131:3059:1852_1036x0_80_0_0_ec28e5d10c1eae73504a7692dda51be6.jpg
РИА Новости

Магазины обуви и одежды заработают с 12 мая в Омской области

15:06 10.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске проходит мимо витрин закрытого магазина Gucci на улице Петровка в Москве
Девушка в защитной маске проходит мимо витрин закрытого магазина Gucci на улице Петровка в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
ОМСК, 10 мая - РИА Новости. Магазины обуви и одежды, автосалоны начнут работать в Омской области с 12 мая при соблюдении определенных условий, также заработают электрички и дачные маршруты, рассказали журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Ранее стало известно, что по решению оперативного штаба в Омской области режим самоизоляции продлили до 24 мая.
"Открываются с 12 числа автосалоны, магазины одежды и обуви, отдельно стоящие, либо с отдельным входом, площадью до 400 квадратных метров. Возобновляется работа электричек, открываются дачные маршруты... Будет усилен контроль за соблюдением масочного режима на предприятиях розничной торговли продуктами", - рассказали в оперштабе.
В Омской области с 1 мая введены послабления режима самоизоляции: губернатор Александр Бурков заявил, что парикмахерским, прачечным, химчисткам, предприятиям по ремонту обуви, одежды и компьютерной техники разрешено работать с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.
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Омская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр БурковОмская областьОбщество
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