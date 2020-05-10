В ДНР обвинили силовиков в обстреле сотрудников железной дороги

ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли ремонтную бригаду Донецкой железной дороги, которая работала на участке перегона Еленовка — Сигнальное. Об этом сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Ремонтники успели вовремя укрыться за насыпью, благодаря чему жертв удалось избежать", — уточнил он.
В ДНР отметили, что сотрудники бригады были в оранжевой униформе, поэтому в ВСУ "не могли не знать, что стреляли по мирным жителям".
Помимо этого, силовики из минометов открыли огонь в направлении Горловки, в результате чего разрушили базовую станцию местного сотового оператора "Феникс" и еще одну повредили.