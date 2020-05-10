В ДНР обвинили силовиков в обстреле сотрудников железной дороги

"Ремонтники успели вовремя укрыться за насыпью, благодаря чему жертв удалось избежать", — уточнил он.

В ДНР отметили, что сотрудники бригады были в оранжевой униформе, поэтому в ВСУ "не могли не знать, что стреляли по мирным жителям".