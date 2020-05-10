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2020-05-10T15:18
https://ria.ru/20200510/1571247787.html
В ДНР обвинили силовиков в обстреле сотрудников железной дороги
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РИА Новости

В ДНР обвинили силовиков в обстреле сотрудников железной дороги

15:01 10.05.2020 (обновлено: 15:18 10.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли ремонтную бригаду Донецкой железной дороги, которая работала на участке перегона Еленовка — Сигнальное. Об этом сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Ремонтники успели вовремя укрыться за насыпью, благодаря чему жертв удалось избежать", — уточнил он.
В ДНР отметили, что сотрудники бригады были в оранжевой униформе, поэтому в ВСУ "не могли не знать, что стреляли по мирным жителям".
Помимо этого, силовики из минометов открыли огонь в направлении Горловки, в результате чего разрушили базовую станцию местного сотового оператора "Феникс" и еще одну повредили.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
Вчера, 08:10
ЛНР заявляет о четырех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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