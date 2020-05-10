Дептранс назвал самые частые ошибки москвичей при оформлении пропусков

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Чаще всего москвичи при оформлении пропуска на машину в связи с ограничениями по COVID-19 допускают ошибки в номере автомобиля, рассказали в департаменте транспорта российской столицы.
"Самая частая ошибка при привязке автомобиля к цифровому пропуску - в неправильном номере авто. Например, водитель неправильно ввел регион (777 вместо 77) или пропущена буква", - говорится в сообщении дептранса в Telegram.
В ведомстве попросили быть внимательнее и перед выездом проверять, правильно ли привязан номер автомобиля к пропуску. Это можно сделать в Telegram-боте дептранса "Проверка АВТОпропуска", его можно найти по никнейму MosAutoCheckBot.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.