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2020-05-10T21:10
https://ria.ru/20200510/1571247755.html
Дептранс назвал самые частые ошибки москвичей при оформлении пропусков
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РИА Новости

Дептранс назвал самые частые ошибки москвичей при оформлении пропусков

15:01 10.05.2020 (обновлено: 21:10 10.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Чаще всего москвичи при оформлении пропуска на машину в связи с ограничениями по COVID-19 допускают ошибки в номере автомобиля, рассказали в департаменте транспорта российской столицы.
"Самая частая ошибка при привязке автомобиля к цифровому пропуску - в неправильном номере авто. Например, водитель неправильно ввел регион (777 вместо 77) или пропущена буква", - говорится в сообщении дептранса в Telegram.
В ведомстве попросили быть внимательнее и перед выездом проверять, правильно ли привязан номер автомобиля к пропуску. Это можно сделать в Telegram-боте дептранса "Проверка АВТОпропуска", его можно найти по никнейму MosAutoCheckBot.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыДепартамент транспорта г. МосквыМоскваОбщество
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