Дептранс назвал самые частые ошибки москвичей при оформлении пропусков

"Самая частая ошибка при привязке автомобиля к цифровому пропуску - в неправильном номере авто. Например, водитель неправильно ввел регион (777 вместо 77) или пропущена буква", - говорится в сообщении дептранса в Telegram.

В ведомстве попросили быть внимательнее и перед выездом проверять, правильно ли привязан номер автомобиля к пропуску. Это можно сделать в Telegram-боте дептранса "Проверка АВТОпропуска", его можно найти по никнейму MosAutoCheckBot.