Путин рассказал об обещании ополченцам Ботлиха

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высказался о своем исполненном 20 лет спустя обещании выпить рюмку водки с ополченцами в Дагестане, отметив, что дело здесь не в тостах, а в людях - важно не забывать те события и их участников, чтобы ничего подобного больше не повторилось.
Путин в сентябре 2019 года посетил дагестанское село Ботлих, где встретился с участниками народного ополчения, принимавшими участие в боевых действиях в Дагестане в августе-сентябре 1999 года. Тогда президент выполнил обещание, которое дал им 20 лет назад - выпил стопку, которую отставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года.
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"Дело не в тостах, а дело в людях. Это полезно, это важно, чтобы мы не забывали об этих событиях и об этих людях - для того, чтобы ничего подобного у нас не повторилось", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия 1", которое было записано во время сентябрьской поездки президента в Дагестан и впервые показано в воскресенье, 10 мая.
Говоря об общей ситуации на Северном Кавказе в те годы, президент подчеркнул, что главной задачей тогда было сохранить целостность страны. "Думаю, что это понятно каждому здравому человеку: если бы мы не смогли удержать страну, нас ждало бы очень печальное будущее, страдали бы от этого люди", - подчеркнул он.
Путин упомянул, в частности, о печальном примере Югославии. "Вы посмотрите, что творилось в бывшей Югославии. Такая жестокость, не хочется говорить, но это же было: детей прибивали к заборам своих собственных домов гвоздями. Это же катастрофа, ужас", - заявил Путин.
"Разве мы могли допустить, чтобы Россия погрузилась в такое ужасное состояние? Поэтому задача номер один была тогда - удержать целостность российского государства, которое создавалось тысячи лет нашими предками", - продолжил президент РФ.
12 сентября 2019, 14:28Республика ДагестанПутин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад