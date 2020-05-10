Путин рассказал об обещании ополченцам Ботлиха

Путин в сентябре 2019 года посетил дагестанское село Ботлих, где встретился с участниками народного ополчения, принимавшими участие в боевых действиях в Дагестане в августе-сентябре 1999 года. Тогда президент выполнил обещание, которое дал им 20 лет назад - выпил стопку, которую отставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года.

"Дело не в тостах, а дело в людях. Это полезно, это важно, чтобы мы не забывали об этих событиях и об этих людях - для того, чтобы ничего подобного у нас не повторилось", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия 1", которое было записано во время сентябрьской поездки президента в Дагестан и впервые показано в воскресенье, 10 мая.