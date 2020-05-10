Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-10T16:50
https://ria.ru/20200510/1571247667.html
Путин рассказал об обещании ополченцам Ботлиха
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571107511_0:0:2808:1580_1036x0_80_0_0_c850fc6ff9a9416ca5134b3173d13831.jpg
РИА Новости

Путин рассказал об обещании ополченцам Ботлиха

14:59 10.05.2020 (обновлено: 16:50 10.05.2020)
853
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высказался о своем исполненном 20 лет спустя обещании выпить рюмку водки с ополченцами в Дагестане, отметив, что дело здесь не в тостах, а в людях - важно не забывать те события и их участников, чтобы ничего подобного больше не повторилось.
Путин в сентябре 2019 года посетил дагестанское село Ботлих, где встретился с участниками народного ополчения, принимавшими участие в боевых действиях в Дагестане в августе-сентябре 1999 года. Тогда президент выполнил обещание, которое дал им 20 лет назад - выпил стопку, которую отставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года.
Президент РФ Владимир Путин
2 июля 2019, 17:14
Путин поручил обеспечить дагестанским ополченцам статус ветерана
"Дело не в тостах, а дело в людях. Это полезно, это важно, чтобы мы не забывали об этих событиях и об этих людях - для того, чтобы ничего подобного у нас не повторилось", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия 1", которое было записано во время сентябрьской поездки президента в Дагестан и впервые показано в воскресенье, 10 мая.
Говоря об общей ситуации на Северном Кавказе в те годы, президент подчеркнул, что главной задачей тогда было сохранить целостность страны. "Думаю, что это понятно каждому здравому человеку: если бы мы не смогли удержать страну, нас ждало бы очень печальное будущее, страдали бы от этого люди", - подчеркнул он.
Путин упомянул, в частности, о печальном примере Югославии. "Вы посмотрите, что творилось в бывшей Югославии. Такая жестокость, не хочется говорить, но это же было: детей прибивали к заборам своих собственных домов гвоздями. Это же катастрофа, ужас", - заявил Путин.
"Разве мы могли допустить, чтобы Россия погрузилась в такое ужасное состояние? Поэтому задача номер один была тогда - удержать целостность российского государства, которое создавалось тысячи лет нашими предками", - продолжил президент РФ.
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
12 сентября 2019, 14:28Республика Дагестан
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
5010033
Обсудить 0
Северный КавказВладимир ПутинЮгославияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ В. Путин
Путин: у тех, кто хотел развалить Россию 20 лет назад, были шансы
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск может оказаться русским разведчиком, предположил эксперт
Центр управления полетами в Королёве
В "Роскосмосе" рассказали подробности ЧП с блоком "Фрегат-СБ" на орбите
Запуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine
В Польше оценили влияние пандемии на потенциал США в "сдерживании" России
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты El Nacional в Каракасе
История с ЧВК США ставит крест на карьере Гуаидо, считает эксперт
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России
Президент РФ В. Путин
Путин признался, что его впечатлила картина "Рабовладельцы" Гапоненко
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Посольство США в России заявило, что Уилану не дают звонить близким
Макс Фауст и рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер (слева направо)
На странице солдата "Бессмертного полка" появилось фото Гиммлера
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Американская чиновница послала Илона Маска и пожалела об этом
Опубликовано видео с места ДТП с полицейским автомобилем
Опубликовано видео с места ДТП в Новгородской области
Центр управления полетами в Королёве
Эксперт назвал возможную причину ЧП с блоком "Фрегат-СБ" на орбите
Карта мира 1922 года
Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
В ДНР обвинили силовиков в обстреле сотрудников железной дороги
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве обокрали квартиру бывшей жены Олега Дерипаски, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Семенович поразила поклонников необычным фото
01:55На месте пожара в Красногорске работают более 50 сотрудников МЧС
01:47СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
01:35У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
01:32В Чечне умер девятый заболевший COVID-19
01:30МЧС подтвердило данные о девятом погибшем при пожаре в Красногорске
01:29Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
01:28Следователи и криминалисты выехали на место пожара в Красногорске
01:27Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
01:20Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
01:14Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч
01:12Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
01:07Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
01:03В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
00:57В хосписе в Красногорске вспыхнул пожар, есть жертвы
00:55В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
00:54Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку
00:49В Тбилиси назвали новое назначение Саакашвили на Украине "неприятным"
00:41В Красногорске произошел пожар в частном хосписе
00:12В Челябинской области начался пожар на птицефабрике
Лента новостейМолния