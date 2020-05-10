Илон Маск может оказаться русским разведчиком, предположил эксперт

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Американский бизнесмен Американский бизнесмен Илон Маск может оказаться современным Штирлицем, именно поэтому он пишет в Twitter по-русски, полагает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин

Ранее в переписке в Twitter Маска обвинили в том, что он, добиваясь возобновления работы своего завода Tesla, не заботится о здоровье людей в условиях пандемии коронавируса, и тем самым демонстрирует худший вид капитализма. В ответ Маск назвал собеседника "идиотом", написав это слово по-русски. Затем извинился и уточнил, что хотел сказать "скучный идиот".

"Наконец-то все прояснилось. Маск, как настоящий русский человек, не мог не отпраздновать 9 мая, и по русскому обычаю злоупотребил. Наконец-то мы узнали кто он. Как было сказано в "17 мгновениях весны", что когда женщина рожает, она кричит на родном языке, то человек когда выпьет, начинает говорить на своем родном языке", - предположил Ионин в беседе с РИА Новости.

Не смог остаться в стороне и гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В своем Twitter он также отреагировал на русскоязычное высказывание Маска, как бы иронично подтвердив "догадку" Ионина.

"Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу", - написал Рогозин, снабдив сообщение смайликом (скобкой).

В последние годы Маск неоднократно писал в Twitter по-русски, хвалил российские ракеты, ракетные двигатели и инженеров. А на днях его жена певица Граймс выложила в своем Instagram фотографию, где на ней надета футболка с кириллицей.

В апреле в Twitter развернулась заочная полемика между Маском и Роскосмосом. Илон заявил, что, в отличие от его SpaceX, остальные компании на рынке пусковых услуг зависят от господдержки и поставок из России. В качестве примера он привел компанию ULA, которая, по его словам, "поддерживается лоббированием".

В ответ генеральный директор компании "Главкосмос" ("дочка" Роскосмоса) Дмитрий Лоскутов в одном из твитов ответил Маску, обвинив того в господдержке. После этого "Главкосмос" выложил на своей странице в Facebook проведенные компанией оценки стоимости ракет Маска. Из них следовало, что бизнесмену финансово помогают Пентагон и NASA.