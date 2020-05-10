В Липецкой области выявили 48 случаев заражения коронавирусом за сутки

ВОРОНЕЖ, 10 мая - РИА Новости. Новые 48 пациентов с коронавирусной инфекцией в Липецкой области добавились из уже имеющихся очагов заболевания, тяжелых пациентов среди них нет, сообщил РИА Новости представитель обладминистрации.
За минувшие сутки COVID-19 в Липецкой области подтвердился у 48 человек.
"По старым очагам добрали - новые случаи, все - контактные. Тяжёлых нет", - сообщил собеседник агентства.
Всего в регионе зарегистрировано 849 случаев новой коронавирусной инфекции, 186 человек выздоровели, трое умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, более 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.