В Липецкой области выявили 48 случаев заражения коронавирусом за сутки

Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ

ВОРОНЕЖ, 10 мая - РИА Новости. Новые 48 пациентов с коронавирусной инфекцией в Новые 48 пациентов с коронавирусной инфекцией в Липецкой области добавились из уже имеющихся очагов заболевания, тяжелых пациентов среди них нет, сообщил РИА Новости представитель обладминистрации.

За минувшие сутки COVID-19 в Липецкой области подтвердился у 48 человек.

"По старым очагам добрали - новые случаи, все - контактные. Тяжёлых нет", - сообщил собеседник агентства.

Всего в регионе зарегистрировано 849 случаев новой коронавирусной инфекции, 186 человек выздоровели, трое умерли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, более 265 тысяч человек скончались.