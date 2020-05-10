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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T14:58
https://ria.ru/20200510/1571247603.html
В Липецкой области выявили 48 случаев заражения коронавирусом за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159699_0:18:3234:1837_1036x0_80_0_0_2caf4a42dd1e1fe4389be064263ea8ab.jpg
РИА Новости

В Липецкой области выявили 48 случаев заражения коронавирусом за сутки

14:58 10.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 10 мая - РИА Новости. Новые 48 пациентов с коронавирусной инфекцией в Липецкой области добавились из уже имеющихся очагов заболевания, тяжелых пациентов среди них нет, сообщил РИА Новости представитель обладминистрации.
За минувшие сутки COVID-19 в Липецкой области подтвердился у 48 человек.
"По старым очагам добрали - новые случаи, все - контактные. Тяжёлых нет", - сообщил собеседник агентства.
Всего в регионе зарегистрировано 849 случаев новой коронавирусной инфекции, 186 человек выздоровели, трое умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, более 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Липецкая область
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