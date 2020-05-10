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Культура
2020-05-10T14:56
https://ria.ru/20200510/1571247547.html
Little Big сообщили, что готовы поехать на Евровидение в следующем году
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568529582_119:0:3287:1782_1036x0_80_0_0_1c88ee75b19b25c534a6f9ba2d09c510.jpg
РИА Новости

Little Big сообщили, что готовы поехать на Евровидение в следующем году

14:56 10.05.2020
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© Little Big Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
© Little Big
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Группа Little Big, которая в этом году должна была представлять Россию на международном конкурсе Евровидение, готова в следующем году снова поехать на конкурс, если поступит соответствующее предложение, рассказали участники коллектива в интервью блогеру NikkieTutorials, которое размещено на Youtube-канале Евровидения.
"Я скажу так: если нас позовут ... еще раз дадут нам шанс поучаствовать, это будет хорошо. Если нет - то мы ни в коем случае не обидимся, потому что этот конкурс делается не для победы ... не для того, чтобы доказать себе что-то. А для того, чтобы всем вместе провести крутой конкурс. В России очень много достойных ребят", - поделился лидер группы Илья Прусикин.
Стоп-кадр клипа на песню FARADENZA группы LITTLE BIG
8 мая, 15:53
Это рекорд. Новый клип Little Big за 4 часа посмотрели более миллиона раз
Участники коллектива также рассказали, что были разочарованы отменой конкурса.
"Это можно назвать разочарованием, потому что это действительно мировое событие... Мы были разочарованы, очень разочарованы. Это было прям обидно", - заключил Прусикин.
Little Big – русская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Группа должна была представлять Россию на международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение-2020", который был отменен из-за коронавируса.
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КультураРоссияLittle BigЕвровидение
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