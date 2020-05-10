Little Big сообщили, что готовы поехать на Евровидение в следующем году

"Я скажу так: если нас позовут ... еще раз дадут нам шанс поучаствовать, это будет хорошо. Если нет - то мы ни в коем случае не обидимся, потому что этот конкурс делается не для победы ... не для того, чтобы доказать себе что-то. А для того, чтобы всем вместе провести крутой конкурс. В России очень много достойных ребят", - поделился лидер группы Илья Прусикин.