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2020-05-10T18:00
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Путин: у тех, кто хотел развалить Россию 20 лет назад, были шансы
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РИА Новости

Путин: у тех, кто хотел развалить Россию 20 лет назад, были шансы

14:52 10.05.2020 (обновлено: 18:00 10.05.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Президент РФ В. Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Те, кто 20 лет назад финансировал терроризм на Северном Кавказе, хотели развалить Россию изнутри, и у них были шансы на то, чтобы реализовать этот план, считает президент РФ Владимир Путин.
"Разделяй, а потом властвуй. Это значит, что те, кто хотят нас разделить, хотят над нами властвовать. Это может быть применено в отношениях между государствами или в отношении конкретного государства с попыткой развалить его изнутри. Тогда у них были все шансы на то, чтобы реализовать этот гнусный план, прямо так скажем", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, какую цель преследовала поддержка терроризма и сепаратизма на территории России из-за рубежа.
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Интервью, приуроченное к 20-летию разгрома террористов на Северном Кавказе, было записано в селе Ботлих в Дагестане 12 сентября 2019 года, но показано впервые.
"Почему только на Кавказе? Это было и на Севере, это было на Северо-Западе, это было в Центре, это было на Урале, да везде. В уставах так называемых или конституциях различных республик, в 60 из них, можно было прочитать все что угодно, только не то, что они являются частью Российской Федерации", - добавил он.
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РоссияСеверный КавказВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Уши бритов торчат ото всюду, ну и купленная типа элита в роли 5 колонны.. Может имена начнём называть, пусть бесы на сковороде покрутятся. Кстати, как там дела у Горбачева?
10 мая, 14:57
Антон М
2840008
а у тех, кто её сейчас разваливает, шансов ещё больше! Браво!
10 мая, 15:39
Vasily Khazbulatov
17100013
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