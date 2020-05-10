Путин: у тех, кто хотел развалить Россию 20 лет назад, были шансы

"Почему только на Кавказе? Это было и на Севере, это было на Северо-Западе, это было в Центре, это было на Урале, да везде. В уставах так называемых или конституциях различных республик, в 60 из них, можно было прочитать все что угодно, только не то, что они являются частью Российской Федерации", - добавил он.