В Татарстане во время Рамадана проходит "Ифтар столетия"

Верующий во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Более 30 тысяч мусульман примут участие в Восьмом республиканском ифтаре - разговение во время поста месяца Рамадан - в Татарстане, который в этот раз объявлен "Ифтаром столетия", сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).

У мусульман с 24 апреля по 23 мая длится священный месяц Рамадан, во время которого верующие соблюдают строгий пост. Им положено с рассвета до захода солнца полностью воздерживаться от еды и питья.

В этом году мероприятие посвящену столетнему юбилею образования Автономной Татарской Социалистической Советской республики, вошедшей в 1922 году состав СССР.

"Это в два раза больше сравнению с ифтаром прошлого года. В нынешнем году 30 000 участников станут, таким образом, рекордным числом за всю историю проведения всех Республиканских ифтаров в Татарстане", - сообщили в ДУМ РТ.

Для обеспечения безопасности в условиях пандемии ифтар реализуется в режиме "с доставкой на дом". При этом еду будут доставлять исключительно на нуждающимся.

Кроме того, "Ифтар 100-летия" проходит не в один день, как ранее, а длится в течение всего месяца Рамадан.

Ежедневно, как сообщили в муфтияте, по одной тысяче ифтар-наборов формируются на территории стадиона "Ак Барс Арена" и национально-туристического комплекса "Туган Авылым" и передаются Благотворительному фонду "Закят" ДУМ РТ, имамам казанских мечетей и мухтасибам районов Татарстана для дальнейшей раздачи нуждающимся по адресам.