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Религия и мировоззрение
2020-05-10T14:49
https://ria.ru/20200510/1571247322.html
В Татарстане во время Рамадана проходит "Ифтар столетия"
https://cdn21.img.ria.ru/images/155524/06/1555240639_0:275:3152:2048_1036x0_80_0_0_0142ded77ad4d919e996002876de0dc2.jpg
РИА Новости

В Татарстане во время Рамадана проходит "Ифтар столетия"

14:49 10.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВерующий во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
Верующий во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Более 30 тысяч мусульман примут участие в Восьмом республиканском ифтаре - разговение во время поста месяца Рамадан - в Татарстане, который в этот раз объявлен "Ифтаром столетия",   сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).
У мусульман с 24 апреля по 23 мая длится священный месяц Рамадан, во время которого верующие соблюдают строгий пост. Им положено с рассвета до захода солнца полностью воздерживаться от еды и питья.
В этом году мероприятие посвящену столетнему юбилею образования  Автономной Татарской Социалистической Советской республики, вошедшей в 1922 году состав СССР. 
"Это в два раза больше сравнению с ифтаром прошлого года. В нынешнем году 30 000 участников станут, таким образом, рекордным числом за всю историю проведения всех Республиканских ифтаров в Татарстане", - сообщили в ДУМ РТ.
Для обеспечения безопасности в условиях пандемии ифтар реализуется в режиме "с доставкой на дом". При этом еду будут доставлять исключительно на нуждающимся.
Кроме того, "Ифтар 100-летия" проходит не в один день, как ранее, а длится в течение всего месяца Рамадан.
Ежедневно, как сообщили в муфтияте, по одной тысяче ифтар-наборов формируются на территории стадиона "Ак Барс Арена" и национально-туристического комплекса "Туган Авылым" и передаются Благотворительному фонду "Закят" ДУМ РТ, имамам казанских мечетей и мухтасибам районов Татарстана для дальнейшей раздачи нуждающимся по адресам.
"При производстве и доставке ифтар-наборов организаторы предпринимают все рекомендованные Роспотребнадзором меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции", - подчеркнули в ДУМ РТ.
Верующие смотрят онлайн трансляцию хатма в Галеевской мечети в Казани
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Татарстан (Татарстан)Общество
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