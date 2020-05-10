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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T14:48
https://ria.ru/20200510/1571247252.html
Для скорой помощи в Москве досрочно закупят 300 новых машин
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568654180_0:0:2986:1680_1036x0_80_0_0_74e8fd7dabb31bd17e80f4143b623fcc.jpg
РИА Новости

Для скорой помощи в Москве досрочно закупят 300 новых машин

14:48 10.05.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовАвтомобили скорой медицинской помощи возле больницы
Автомобили скорой медицинской помощи возле больницы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Триста новых автомобилей досрочно закупаются для московской станции скорой помощи в связи с пандемией коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при посещении в воскресенье ГКБ имени Филатова.
"Я принял решение о досрочном увеличении закупок новых автомобилей скорой помощи. 300 штук должны в ближайшие недели прийти. Первая партия уже поступила", - сказал Собянин.
Он поблагодарил врачей скорой помощи за тяжелый труд в условиях распространения коронавируса. "На них упала серьезная нагрузка, как минимум на треть стало больше вызовов. Мы включили в систему финансовой поддержки работников скорой помощи, обеспечили президентскими и городскими доплатами", - сообщил мэр Москвы.
В свою очередь, главврач столичной Станции скорой медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов сообщил, что новые автомобили пойдут на замену старых, выработавших свой ресурс. Он сообщил, что каждые сутки на дежурство заступают 1040 бригад скорой медицинской помощи, в том числе для выезда к пациентам с подозрением на COVID-19 создано 255 специальных бригад.
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Скорая помощь не только оказывает медицинскую помощь на дому и проводит медицинскую эвакуацию в стационары, но и выполняет ряд других функций, например, доставку пациентов в амбулаторные КТ-центры для проведения компьютерной томографии легких.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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