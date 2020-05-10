Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T14:45
https://ria.ru/20200510/1571247171.html
В Румынии выявили 231 новый случай заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569403771_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_75bfcc6ed7732845c1694647e392f3c4.jpg
РИА Новости

В Румынии выявили 231 новый случай заражения коронавирусом

14:45 10.05.2020
177
© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 231 до 15 362, всего с начала пандемии умерли 952 человека, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 15 131 случае заражения, 926 из которых стали летальными.
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
9 мая, 14:12Распространение нового коронавируса
Число случаев заражения коронавирусом в Румынии превысило 15,1 тысячи
"На сегодня в Румынии подтверждены 15 362 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 952 человека, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что 7051 пациент вылечился и был выписан из больницы.
Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса. Ранее власти страны приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также с Испанией. В Румынии отменили занятия в детских садах и школах, запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры и точки общепита, в стране введен комендантский час. Лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома без особой необходимости. В уезде Сучава введен карантин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
300100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Клаус ЙоханнисВОЗРумынияИталияИспанияВ мире
Рекомендуем
Санитарно-эпидемиологический контроль
Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции
Вечный огонь
В Алма-Ате извинились перед ветераном, которого не пустили к Вечному огню
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Президент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
Россия надежно защищена от любых посягательств извне, заявил Путин
Нью-Йорк во время пандемии коронавируса COVID-19
В США за сутки выявили свыше 25 тысяч случаев заражения коронавирусом
Кадр видео Ariana Grande & Justin Bieber - Stuck with U
Джастин Бибер и Ариана Гранде выпустили совместную песню "Stuck with you"
Ольга Бузова
Бузову затравили в Сети за фотосессию в военной форме ко Дню Победы
Президент РФ В. Путин
Путин признался, что его впечатлила картина "Рабовладельцы" Гапоненко
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
Госпиталь в "Крокус Экспо" для пациентов с COVID-19 заработает 12 мая
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал New York Times вернуть Пулитцеровские премии
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории
В Саудовской Аравии выявили рекордное число случаев заражения COVID-19
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе
Президент РФ В. Путин
Путин: у тех, кто хотел развалить Россию 20 лет назад, были шансы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Семенович поразила поклонников необычным фото
01:55На месте пожара в Красногорске работают более 50 сотрудников МЧС
01:47СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
01:35У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
01:32В Чечне умер девятый заболевший COVID-19
01:30МЧС подтвердило данные о девятом погибшем при пожаре в Красногорске
01:29Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
01:28Следователи и криминалисты выехали на место пожара в Красногорске
01:27Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
01:20Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
01:14Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч
01:12Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
01:07Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
01:03В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
00:57В хосписе в Красногорске вспыхнул пожар, есть жертвы
00:55В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
00:54Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку
00:49В Тбилиси назвали новое назначение Саакашвили на Украине "неприятным"
00:41В Красногорске произошел пожар в частном хосписе
00:12В Челябинской области начался пожар на птицефабрике
Лента новостейМолния