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2020-05-10T14:43
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Сотрудника следственного изолятора МВД Абхазии задержали с наркотиками
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РИА Новости

Сотрудника следственного изолятора МВД Абхазии задержали с наркотиками

14:43 10.05.2020
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© Sputnik / Илона ХварцкияАвтомобиль МВД Абхазии
Автомобиль МВД Абхазии
© Sputnik / Илона Хварцкия
СУХУМ, 10 май - РИА Новости. Сотрудник изолятора временного содержания МВД Абхазии задержан с наркотиками, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства республики.
В республике с 1 марта вступил в силу закон о смертной казни за распространение наркотиков.
"В ходе обследования автотранспортного средства, которым управлял задержанный сотрудник, обнаружено и изъято наркотическое средство "метадон". Признаков одурманивания у данного лица специалистами не обнаружено", - говорится в сообщении МВД.
Материал переслан в Генпрокуратуру республики, сотрудник отстранен от занимаемой должности, уточняют в ведомстве.
Закон о смертной казни за распространение наркотиков был принят в апреле 2019 года. За оборот наркотиков в особо крупных размерах будет назначаться пожизненное лишение свободы или смертная казнь с конфискацией имущества. Осужденные также не подлежат помилованию.
По данным генпрокуратуры республики, на данный момент в Абхазии есть трое пожизненно осужденных за распространение наркотиков в особо крупных размерах.
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