Сотрудника следственного изолятора МВД Абхазии задержали с наркотиками

СУХУМ, 10 май - РИА Новости. Сотрудник изолятора временного содержания Сотрудник изолятора временного содержания МВД Абхазии задержан с наркотиками, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства республики.

В республике с 1 марта вступил в силу закон о смертной казни за распространение наркотиков.

"В ходе обследования автотранспортного средства, которым управлял задержанный сотрудник, обнаружено и изъято наркотическое средство "метадон". Признаков одурманивания у данного лица специалистами не обнаружено", - говорится в сообщении МВД.

Материал переслан в Генпрокуратуру республики, сотрудник отстранен от занимаемой должности, уточняют в ведомстве.

Закон о смертной казни за распространение наркотиков был принят в апреле 2019 года. За оборот наркотиков в особо крупных размерах будет назначаться пожизненное лишение свободы или смертная казнь с конфискацией имущества. Осужденные также не подлежат помилованию.