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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T14:42
https://ria.ru/20200510/1571247017.html
Польша продлила запрет на международное пассажирское авиасообщение
https://cdn24.img.ria.ru/images/155168/90/1551689079_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_670fd063add7bed9798c5b7c36579444.jpg
РИА Новости

Польша продлила запрет на международное пассажирское авиасообщение

14:42 10.05.2020
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© AP Photo / Alik KepliczСамолеты авиакомпании LOT в аэропорту Варшавы
Самолеты авиакомпании LOT в аэропорту Варшавы
© AP Photo / Alik Keplicz
ВАРШАВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство Польши в связи с эпидемией коронавируса продлило запрет на международное пассажирское авиасообщение до 23 мая, говорится в распоряжении премьера страны.
Введенный ранее запрет действовал до 10 мая.
Новое постановления Совета министров, которое подписал премьер-министр Матеуш Моравецкий, продлевает его до 23 мая 2020 года.
Исключением являются рейсы, которые осуществляются по поручению премьер-министра, а также рейсы иностранных авиаперевозчиков по поручению иностранных государств с целью возвращения их граждан на родину.
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