Польша продлила запрет на международное пассажирское авиасообщение

ВАРШАВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство Польши в связи с эпидемией коронавируса продлило запрет на международное пассажирское авиасообщение до 23 мая, говорится в распоряжении премьера страны.
Введенный ранее запрет действовал до 10 мая.
Новое постановления Совета министров, которое подписал премьер-министр Матеуш Моравецкий, продлевает его до 23 мая 2020 года.
Исключением являются рейсы, которые осуществляются по поручению премьер-министра, а также рейсы иностранных авиаперевозчиков по поручению иностранных государств с целью возвращения их граждан на родину.
В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом приближается к 16 тысячам, почти 800 человек скончались. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны.
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