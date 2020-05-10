Польша продлила запрет на международное пассажирское авиасообщение

Исключением являются рейсы, которые осуществляются по поручению премьер-министра, а также рейсы иностранных авиаперевозчиков по поручению иностранных государств с целью возвращения их граждан на родину.

В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом приближается к 16 тысячам, почти 800 человек скончались. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны.