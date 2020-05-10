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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T14:48
https://ria.ru/20200510/1571246949.html
В США за сутки выявили свыше 25 тысяч случаев заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570355197_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4e3a11988076f117d76f439f5f79b708.jpg
РИА Новости

В США за сутки выявили свыше 25 тысяч случаев заражения коронавирусом

14:38 10.05.2020 (обновлено: 14:48 10.05.2020)
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© REUTERS / Lucas JacksonНью-Йорк во время пандемии коронавируса COVID-19
Нью-Йорк во время пандемии коронавируса COVID-19
© REUTERS / Lucas Jackson
Нью-Йорк во время пандемии коронавируса COVID-19
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Свыше 25 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за сутки, скончались более 1,6 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его данным, за последние сутки в США зарегистрировали 25 621 новый случай заражения, днем ранее этот показатель составлял 26 906.
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За последние 24 часа в США скончались 1615 пациентов с COVID-19, днем ранее сообщалось о 1518 летальных исходах.
По данным университета, в США за все время коронавирусом заразились более 1 309 541 человек, скончались 78 794.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаУниверситет Джонса ХопкинсаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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