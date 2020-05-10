В США за сутки выявили свыше 25 тысяч случаев заражения коронавирусом

Нью-Йорк во время пандемии коронавируса COVID-19

Нью-Йорк во время пандемии коронавируса COVID-19

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Свыше 25 тысяч случаев заражения Свыше 25 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за сутки, скончались более 1,6 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса , который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, за последние сутки в США зарегистрировали 25 621 новый случай заражения, днем ранее этот показатель составлял 26 906.

За последние 24 часа в США скончались 1615 пациентов с COVID-19, днем ранее сообщалось о 1518 летальных исходах.

По данным университета, в США за все время коронавирусом заразились более 1 309 541 человек, скончались 78 794.