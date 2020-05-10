В Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая

По данным оперативного штаба на 10 мая, в регионе зарегистрированы 279 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели семеро взрослых и детей. За последние сутки диагноз подтвердился у 34 человек. С начала эпидемии в Омской области, по данным министерства, от инфекции выздоровели 57 пациентов, умерли шестеро. Под наблюдением в стационарах находятся 127 пациентов, в том числе шесть детей. Еще 88 человек без клинических проявлений болезни, в том числе пять детей, проходят лечение дома.