В Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая

ОМСК, 10 мая – РИА Новости. Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая, сообщили журналистам в воскресенье в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Режим самоизоляции в Омской области продлен до 24 мая", - заявили в оперштабе.
По данным оперативного штаба на 10 мая, в регионе зарегистрированы 279 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели семеро взрослых и детей. За последние сутки диагноз подтвердился у 34 человек. С начала эпидемии в Омской области, по данным министерства, от инфекции выздоровели 57 пациентов, умерли шестеро. Под наблюдением в стационарах находятся 127 пациентов, в том числе шесть детей. Еще 88 человек без клинических проявлений болезни, в том числе пять детей, проходят лечение дома.
Индекс самоизоляции Яндекса на 10 мая констатирует: в Омске на улицах "очень много людей", индекс составляет 2,8 балла при норме 4-5 баллов. Согласно информации сервиса RP5.ru в Омске 10 мая в 17.00 местного времени температура воздуха составляет +28 градусов.
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