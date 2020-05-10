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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T14:37
https://ria.ru/20200510/1571246878.html
В Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570838279_0:45:3068:1771_1036x0_80_0_0_21df801be561b64d1ebf86d1d0873812.jpg
РИА Новости

В Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая

14:37 10.05.2020
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© Depositphotos / IgorVetushkoДевушка во время самоизоляции дома
Девушка во время самоизоляции дома
© Depositphotos / IgorVetushko
Девушка во время самоизоляции дома. Архивное фото
ОМСК, 10 мая – РИА Новости. Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая, сообщили журналистам в воскресенье в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Режим самоизоляции в Омской области продлен до 24 мая", - заявили в оперштабе.
По данным оперативного штаба на 10 мая, в регионе зарегистрированы 279 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели семеро взрослых и детей. За последние сутки диагноз подтвердился у 34 человек. С начала эпидемии в Омской области, по данным министерства, от инфекции выздоровели 57 пациентов, умерли шестеро. Под наблюдением в стационарах находятся 127 пациентов, в том числе шесть детей. Еще 88 человек без клинических проявлений болезни, в том числе пять детей, проходят лечение дома.
Индекс самоизоляции Яндекса на 10 мая констатирует: в Омске на улицах "очень много людей", индекс составляет 2,8 балла при норме 4-5 баллов. Согласно информации сервиса RP5.ru в Омске 10 мая в 17.00 местного времени температура воздуха составляет +28 градусов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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