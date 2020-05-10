Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 2,4 тысячи

"По состоянию на 10 мая 2020 года 15.00 (13.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2411", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны": "красную" - самую опасную, "желтую" и "зеленую" - свободную от вируса. С 11 мая такое же разграничение будет действовать в городах и районах.