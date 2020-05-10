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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T14:33
https://ria.ru/20200510/1571246726.html
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 2,4 тысячи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205288_1:0:1000:562_1036x0_80_0_0_deba0be4dbdc1e11ea03374e36e399cb.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 2,4 тысячи

14:33 10.05.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваКонтейнерная зона в Узбекистане
Контейнерная зона в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова
ТАШКЕНТ, 10 мая - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 24 и достигло 2411, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.
"По состоянию на 10 мая 2020 года 15.00 (13.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2411", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны": "красную" - самую опасную, "желтую" и "зеленую" - свободную от вируса. С 11 мая такое же разграничение будет действовать в городах и районах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТашкентУзбекистанВ мире
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