"Белавиа" отменила рейсы в Женеву и Ниццу до октября

МИНСК, 10 мая - РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" приняла решение на фоне пандемии нового коронавируса отменить рейсы в Женеву и Ниццу до конца октября, сообщила в воскресенье пресс-служба авиаперевозчика.

"Авиакомпания "Белавиа" отменяет рейсы из Минска в Женеву с 18 мая и Ниццу с 10 мая до конца сезона IATA лето-2020 - до 24 октября 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook

В марте перевозчик из-за ситуации с коронавирусом отменил около 70 рейсов в страны Европы и Азии, среди отмененных на весну рейсов были полеты в Ниццу и Женеву.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались. В связи с пандемией ряд стран закрыли свои границы и запретили въезд иностранцев, в том числе с целью транзита.