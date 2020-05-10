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2020-05-10T14:29
https://ria.ru/20200510/1571246564.html
"Белавиа" отменила рейсы в Женеву и Ниццу до октября
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568651613_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_6775eac5505bb5b252141f22d63a653c.jpg
РИА Новости

"Белавиа" отменила рейсы в Женеву и Ниццу до октября

14:29 10.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-500 авиакомпании "Белавиа"
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Белавиа
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет Boeing 737-500 авиакомпании "Белавиа". Архивное фото
МИНСК, 10 мая - РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" приняла решение на фоне пандемии нового коронавируса отменить рейсы в Женеву и Ниццу до конца октября, сообщила в воскресенье пресс-служба авиаперевозчика.
"Авиакомпания "Белавиа" отменяет рейсы из Минска в Женеву с 18 мая и Ниццу с 10 мая до конца сезона IATA лето-2020 - до 24 октября 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
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В марте перевозчик из-за ситуации с коронавирусом отменил около 70 рейсов в страны Европы и Азии, среди отмененных на весну рейсов были полеты в Ниццу и Женеву.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались. В связи с пандемией ряд стран закрыли свои границы и запретили въезд иностранцев, в том числе с целью транзита.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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