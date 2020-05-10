В Югре вахтовика подозревают в двойном убийстве

Как уточнили в пресс-службе управления, между стрелком и его жертвами произошла ссора "на почве личной неприязни друг к другу". После конфликта от обиды подозреваемый взял охотничье ружье 12 калибра, которое, с его слов, недавно нашел в лесу, отметили в ведомстве. После происшествия он направился в лес, где уснул, там рано утром в воскресенье его нашли сотрудники полиции. Мужчина дал признательные показания, решается вопрос о заключении под стражу, подчеркнули в пресс-службе.