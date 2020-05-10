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2020-05-10T14:39
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В Югре вахтовика подозревают в двойном убийстве
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РИА Новости

В Югре вахтовика подозревают в двойном убийстве

14:27 10.05.2020 (обновлено: 14:39 10.05.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 мая - РИА Новости. Вахтовик в Ханты-Мансийском автономном округе подозревается в убийстве двоих мужчин, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
Согласно информации источника РИА Новости в местных правоохранительных органах, в субботу во время застолья в общежитии на территории поселка городского типа Федоровский Сургутского района 45-летний вахтовик застрелил из ружья двух мужчин, которые, как предполагается, распивали с ним спиртное.
Информацию об инциденте подтвердили в окружном СУСК. "Возбуждено уголовное дело, пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), проводим расследование. Двое погибших, подозреваемый задержан", - сказал представитель следственного ведомства.
Как уточнили в пресс-службе управления, между стрелком и его жертвами произошла ссора "на почве личной неприязни друг к другу". После конфликта от обиды подозреваемый взял охотничье ружье 12 калибра, которое, с его слов, недавно нашел в лесу, отметили в ведомстве. После происшествия он направился в лес, где уснул, там рано утром в воскресенье его нашли сотрудники полиции. Мужчина дал признательные показания, решается вопрос о заключении под стражу, подчеркнули в пресс-службе.
По информации местного информагентства "К-Информ", мужчина скрылся с места преступления, прихватив с собой ружье, нашли его спящим в кустах недалеко от детского сада.
Автомобиль полиции
9 мая, 21:55
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Ханты-Мансийский автономный округСледственный комитет России (СК РФ)Сургутский районПроисшествия
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