На Ямале очаг заражения коронавирусом выявили в общежитии вахтовиков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 мая - РИА Новости. Очаг Очаг коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе развивается в вахтовом общежитии на территории Надымского района , где за сутки инфекцию подтвердили у 40 человек, сообщила замглавы региона Татьяна Бучкова.

Согласно данным окружного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, в ЯНАО за сутки вирус подтвердился у 72 человек, всего – у 1177. Выздоровели 166 человек, скончались трое. Большинство новых случаев COVID-19 пришлось на месторождения и производственные объекты в регионе.

Рабочие с месторождений и предприятий дают основной прирост заболевших на Ямале уже третью неделю. Так, 23 апреля в регионе выявлены 90 человек с инфекцией, из которых 88 - вахтовики. С тех пор практически ежедневно число инфицированных рабочих предприятий ТЭК превышает количество тех, кто заразился в населенных пунктах ЯНАО.

Как пояснила Бучкова, рост числа выявленных случаев среди вахтовых рабочих связан не столько с выраженной клиникой заболевания или состоянием их здоровья, сколько с активным тестированием работодателями своих сотрудников. По ее словам, выявляются в основном бессимптомные формы инфекции.

"О новых случаях: 40 случаев подтверждено в вахтовом общежитии на одном из месторождений на территории Надымского района. Все вновь выявленные контактировали с первыми заболевшими, так как проживают в одном общежитии. У всех 40 человек инфекция протекает без клинических проявлений, они наблюдаются медиками амбулаторно. Работники изолированы по месту проживания, клинические проявления заболевания на сегодня отсутствуют у всех", - цитирует Бучкову оперштаб.

Сутками ранее, по данным штаба, в указанном общежитии было выявлено 13 заразившихся коронавирусом.

Режим обязательной самоизоляции в регионе действует по 11 мая включительно.