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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T14:26
https://ria.ru/20200510/1571246473.html
На Ямале очаг заражения коронавирусом выявили в общежитии вахтовиков
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

На Ямале очаг заражения коронавирусом выявили в общежитии вахтовиков

14:26 10.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 мая - РИА Новости. Очаг коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе развивается в вахтовом общежитии на территории Надымского района, где за сутки инфекцию подтвердили у 40 человек, сообщила замглавы региона Татьяна Бучкова.
Согласно данным окружного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, в ЯНАО за сутки вирус подтвердился у 72 человек, всего – у 1177. Выздоровели 166 человек, скончались трое. Большинство новых случаев COVID-19 пришлось на месторождения и производственные объекты в регионе.
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Рабочие с месторождений и предприятий дают основной прирост заболевших на Ямале уже третью неделю. Так, 23 апреля в регионе выявлены 90 человек с инфекцией, из которых 88 - вахтовики. С тех пор практически ежедневно число инфицированных рабочих предприятий ТЭК превышает количество тех, кто заразился в населенных пунктах ЯНАО.
Как пояснила Бучкова, рост числа выявленных случаев среди вахтовых рабочих связан не столько с выраженной клиникой заболевания или состоянием их здоровья, сколько с активным тестированием работодателями своих сотрудников. По ее словам, выявляются в основном бессимптомные формы инфекции.
"О новых случаях: 40 случаев подтверждено в вахтовом общежитии на одном из месторождений на территории Надымского района. Все вновь выявленные контактировали с первыми заболевшими, так как проживают в одном общежитии. У всех 40 человек инфекция протекает без клинических проявлений, они наблюдаются медиками амбулаторно. Работники изолированы по месту проживания, клинические проявления заболевания на сегодня отсутствуют у всех", - цитирует Бучкову оперштаб.
Сутками ранее, по данным штаба, в указанном общежитии было выявлено 13 заразившихся коронавирусом.
Режим обязательной самоизоляции в регионе действует по 11 мая включительно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЯмалНадымский районОбщество
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