Число зараженных коронавирусом в Индонезии превысило 14 тысяч человек

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Количество зараженных коронавирусом в Индонезии превысило 14 тысяч, следует из данных министерства здравоохранения страны.
В субботу сообщалось о 13 645 зараженных. За сутки медики выявили 387 новых случаев, в результате чего общее число заболевших достигло 14 032. По состоянию на воскресенье, скончались 973 человека, 2 698 пациентов вылечились.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
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