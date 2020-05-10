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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T14:24
https://ria.ru/20200510/1571246423.html
Число зараженных коронавирусом в Индонезии превысило 14 тысяч человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570513499_0:13:3071:1740_1036x0_80_0_0_1facfea257e31dc631173f18d6ce213e.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Индонезии превысило 14 тысяч человек

14:24 10.05.2020
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© REUTERS / Willy KurniawanДезинфекция защитного костюма медицинского работника в Индонезии
Дезинфекция защитного костюма медицинского работника в Индонезии
© REUTERS / Willy Kurniawan
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Количество зараженных коронавирусом в Индонезии превысило 14 тысяч, следует из данных министерства здравоохранения страны.
В субботу сообщалось о 13 645 зараженных. За сутки медики выявили 387 новых случаев, в результате чего общее число заболевших достигло 14 032. По состоянию на воскресенье, скончались 973 человека, 2 698 пациентов вылечились.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗИндонезияВ мире
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